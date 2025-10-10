Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, lanceert de Impact Economy Foundation het True Profits-initiatief. Dit initiatief herdefinieert winst in de economie: van financiële winst naar True Profit, de winst van een bedrijf nadat de sociale en ecologische kosten en baten zijn verrekend. Het doel is helder: impact financieel belonen, zodat de bedrijven die het meeste goeds doen ook de meest winstgevende worden.

Profitability Gap

Op dit moment loont impact nog te vaak niet in de markt. Bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid hebben te maken met een Profitability Gap: zij dragen de kosten van verantwoord ondernemen, terwijl vervuiling en uitbuiting onbelast blijven. Daardoor is het voor koplopers in bijvoorbeeld groene waterstof, schoon staal en plasticrecycling moeilijk concurreren met traditionele bedrijfsmodellen.

“Markten schalen wat ze belonen. Vandaag worden kostenbesparing en externalisering beloond, terwijl bijdragen aan natuur, gezondheid, klimaat en eerlijke lonen dat niet worden,” zegt Werner Schouten, directeur van de Impact Economy Foundation. “Veel bedrijven willen graag vooroplopen op klimaat en biodiversiteit. De vraag is: hoe maken we het oplossen van de grootste uitdagingen van onze tijd tot het meest winstgevende dat een bedrijf kan doen?”

True Profits

Het True Profits-initiatief werkt aan een economie waarin bedrijven niet langer concurreren op de laagste prijs, maar op de hoogste True Profit, de winst van een bedrijf nadat sociale en ecologische impact is meegerekend. Door zichtbaar te maken welke activiteiten écht bijdragen aan de samenleving, brengt True Profits in lijn wat we meten met wat we waarderen.

Transparantie over True Profits is een eerste stap, maar beloningen voor impact zijn essentieel. “De afgelopen jaren draaide het vooral om transparantie op impact, via regelgeving als de CSRD en de EU Taxonomie,” zegt Schouten. “Maar rapporteren alleen verandert de wereld niet. Nu is het tijd om te gaan van rapporteren naar waarderen.”

Het True Profits initiatief is een internationale samenwerking van bedrijven, investeerders en beleidsmakers die winstgevendheid willen verbinden aan impact.

“Samen ontwikkelen we beleid dat duurzaamheid laat lonen – van het beprijzen van vervuiling en het opnemen van natuur op de balans, tot belastingvoordelen voor écht impactvolle bedrijven,” vervolgt Schouten. “Zo kunnen we de race naar de bodem veranderen in een race naar de top voor impact.”

Meer informatie over het True Profits-initiatief is te vinden op trueprofits.org