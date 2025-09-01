Vandaag is de shortlist met 10 kandidaten voor de MVO Manager van het Jaar verkiezing editie 2025 bekend gemaakt.

Dit jaar wordt de 12e editie georganiseerd van de ‘MVO Manager van het Jaar’ verkiezing. Op 6 november zal de ‘MVO Manager van het Jaar 2025’ gekozen worden. In de afgelopen periode zijn ruim 1.200 MVO-managers in Nederland uitgenodigd om 3 beroepsgenoten te kiezen die volgens hen in aanmerking komen voor deze titel. De stemmen zijn geteld en de shortlist met 10 kandidaten is bekend!

De verkiezing wordt georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met ASN Bank en Viking als partners.

De volgende 10 MVO managers staan op de shortlist voor de volgende ronde (in willekeurige volgorde):

Savitri Groag , Manager Duurzaamheid, Artis

, Manager Duurzaamheid, Jan Peter Niezink , Manager MVO , ’s Heeren Loo

, Manager MVO Rebecka Sancho , Head of Sustainability, G-Star

, Head of Sustainability, Robert Koolen , Directeur Duurzame Ontwikkeling, Heijmans

, Directeur Duurzame Ontwikkeling, Chrissie van Heijningen , Impact Manager, Dopper

, Impact Manager, Laura Jungmann , Director of Sustainability, Albert Heijn

, Director of Sustainability, Niels van Geenhuizen , Manager Duurzaamheid, CSU, Tzorg, Zizo

, Manager Duurzaamheid, Jerom Nieuwenhuizen , Head of Sustainability, De Koffiejongens

, Head of Sustainability, Christian de Jong , Director Sustainability & Services, Bever

, Director Sustainability & Services, Mariska van Donge, Head of Sustainability, a.s.r.

Folkert van der Molen (Duurzame ondernemer Van der Molen E.I.S. en organisator van de verkiezing): “Door het politieke klimaat, zowel landelijk, in Europa, als wereldwijd, staat duurzaamheid lager op de agenda ondanks de steeds meer zichtbare gevolgen van ons catastrofaal handelen als mensheid. Duurzaamheidsmanagers hebben een zware taak en voelen een grote verantwoordelijkheid tegendruk te bieden en onverminderd zich in te zetten voor een betere planeet. De 10 geselecteerden zijn daarbij boven komen drijven en mooi dat ze ieder een andere sector vertegenwoordigen.”

Procedure

Van de shortlist nomineert een deskundige jury op 29 september a.s. drie personen. De abonnees op de nieuwsbrief van Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) worden vervolgens uitgenodigd om een stem uit te brengen op één van deze drie kandidaten. Deze stemming weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel.

Tijdens het event van Stichting Positieve Impact op 6 november in Theater Flint te Amersfoort stemt het publiek op zijn/haar favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee. Op het event wordt vervolgens de winnaar bekend gemaakt.

De MVO Manager van het Jaar 2025 ontvangt uit handen van duurzame ondernemer Maurits Groen een bokaal en als prijzen een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam en een SpeedDryer (een energiezuinig alternatief voor de wasdroger).

De jury

De jury bestaat uit zeven deskundigen uit het MVO-veld:

Piet Sprengers (voormalig Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank)

(voormalig Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank) Ankie van Wersch , Directeur/bestuurder MVO Nederland

, Directeur/bestuurder MVO Nederland Merei Wagenaar , Executive Director UN Global Compact Network Netherlands

, Executive Director UN Global Compact Network Netherlands Folkert van der Molen (organisator verkiezing en founder Van der Molen E.I.S.)

(organisator verkiezing en founder Van der Molen E.I.S.) Quirine de Weerd (Head of CSR & Corporate Communications bij Lidl Nederland en ‘MVO Manager van het Jaar 2024’)

(Head of CSR & Corporate Communications bij Lidl Nederland en ‘MVO Manager van het Jaar 2024’) Annick Schmeddes (oprichter/directeur Sustainable Talent)

(oprichter/directeur Sustainable Talent) Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu)

(directeur Natuur & Milieu) Ruud Koornstra (ondernemer en Nationale Energiecommissaris)

Over Van der Molen E.I.S.

Van der Molen Environmental Internet Services is een internet-onderneming met verschillende internetportals op het gebied van duurzaamheid. Dagelijks trekken deze websites duizenden bezoekers. De portals (waaronder het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen, www.duurzaam-ondernemen.nl) zijn ideale ‘content hubs’ voor content marketing. Van der Molen E.I.S. is verder betrokken bij de organisatie van grote duurzaamheidscongressen en evenementen.

Over ASN Bank

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed wonen.

Onze dienstverlening richt zich met name op betalen, sparen en hypotheken – altijd met oog voor zowel het belang van de klant als maatschappelijke impact. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies. Dankzij ons landelijk dekkend netwerk van winkels zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.

Met deze benadering neemt ASN Bank een onderscheidende positie in binnen het Nederlandse bankenlandschap. We bedienen inmiddels drie miljoen klanten en zijn daarmee de vierde retailbank van Nederland.

Over Viking

Viking is de expert op het gebied van werkplekoplossingen. Wij ondersteunen en stimuleren onze klanten om productiever, efficiënter, duurzamer en kosten-effectiever te zijn. Bij ieder aanbod houdt Viking rekening met duurzaamheid: wij bieden een ruimt assortiment aan duurzame alternatieven aan voor producten en kijken altijd hoe we leveringen kunnen combineren. Ook compenseren wij de CO2-uitstoot van alle leveringen aan onze klanten.