Swapfiets breidt verder uit in Europa

Op een missie om nog meer steden in Europa leefbaarder te maken voor iedereen, breidt Swapfiets verder uit in Europa. Swapfiets is sinds deze maand actief in Barcelona en vanaf eind april zullen ook de eerste winkels geopend worden in Wenen. Hiermee is de uitbreiding naar Spanje en Oostenrijk een feit. Na het recente succes in Parijs, is de fiets met de iconische blauwe voorband vanaf eind volgende maand ook te zien op de wegen van Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse.

De afgelopen jaren hebben steden fors geïnvesteerd in een goede fietsinfrastructuur. Daarbij is micromobiliteit sinds de covid-19 pandemie in heel Europa in een stroomversnelling gekomen. De verdere uitbreiding van Swapfiets komt daarmee op het juiste moment en helpt dichtslibbende steden die af willen van de milieuvervuilende verkeersdrukte. De vraag naar Swapfiets blijft in Europa dan ook steeds verder toenemen. ‘s Werelds eerste ‘bicycle as a service’ abonnement heeft inmiddels 220.000 leden en is vanaf nu actief in maar liefst acht landen.

Samen met deze aankondiging, verwelkomt Swapfiets ook een nieuwe CEO. Marc de Vries volgt mede-oprichter Steven Uitentuis op. De Vries stond eerder aan het roer bij bedrijven als Hyves, Twitter en PARK NOW Group.

Marc de Vries over de verdere uitbreiding in Europa: “We zijn erg verheugd om in Europa verder uit te breiden naar grote steden als Barcelona en Wenen, waar mensen steeds vaker fietsen en ook andere vormen van micromobiliteit gebruiken. We geloven dat we met ons probleemloze fietsabonnement echt kunnen bijdragen aan het leefbaarder maken van deze steden.”

Introductie e-Bike, e-Kick en e-Scooter

Om transportproblemen in grote steden aan te pakken, moet de overstap van auto’s naar moderne transportoplossingen zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt. Daarom biedt Swapfiets – met behoud van de focus op fietsen – ook innovatieve e-powered producten. De opvouwbare Swapfiets e-Kick helpt om de reisafstand van- en naar het openbaar vervoer te overbruggen. De Swapfiets Power 7 speelt in op de toenemende vraag naar e-bikes, om snel en gemakkelijk langere afstanden te fietsen. En in verschillende steden is de Swapfiets e-Scoot beschikbaar, een elektrische scooter die is ontworpen en geproduceerd door NIU.