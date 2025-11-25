Vattenfall InCharge introduceert snellaadpalen met geïntegreerde batterijen die buiten piekuren worden opgeladen en tijdens piekmomenten extra energie leveren. Hierdoor blijft snelladen ook mogelijk op locaties waar het elektriciteitsnet gevoelig is voor congestie. De gemeente Enschede heeft de Europese primeur: Vattenfall won hier de aanbesteding voor snellaadpalen op vijf strategische locaties in de stad.

Nu steeds meer mensen elektrisch rijden, neemt de vraag naar snellaadpunten toe; niet alleen langs de snelweg, maar ook in stedelijke gebieden. Door de groei van elektrische toepassingen komt het elektriciteitsnet steeds meer onder druk. Elektrisch rijden maakt daar deel van uit, maar kan ook een oplossing bieden.

Vorige week startte Vattenfall samen met netbeheerders met Netbewust Laden bij publieke laadpalen. Daarbij wordt de laadsnelheid tijdens piekuren automatisch verlaagd om het elektriciteitsnet te ontlasten. De nieuwe snellaadpunten van Vattenfall, uitgerust met batterijopslag, ondersteunen deze aanpak: ze verminderen de belasting van het net bij lokale piekmomenten en maken het mogelijk om ook tijdens drukke uren op volle kracht te blijven laden zonder extra netbelasting. Zo sluit deze oplossing aan bij het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Vattenfall InCharge test de eerste snellaadpaal met ingebouwde batterij momenteel op het terrein van de Vattenfall elektriciteitscentrale in Diemen. Foto: Vattenfall

Verkeersborden van gerecyclede windturbinebladen

Op het gebied van ontwerp is gekozen voor duurzaamheid en circulariteit. De fundering van de laadpunten bestaat uit CO₂-negatief beton, dat meer CO₂ opslaat dan uitgestoten wordt bij het maken van beton. Daarnaast worden verkeersborden geplaatst die zijn vervaardigd uit gerecyclede windturbinebladen. Deze hebben een klimaatimpact die vijf keer lager ligt dan die van standaard aluminium borden.

Transparant inzicht

De laadpunten leveren tot 200 kW vermogen, waarvan 150 kW uit de batterij komt. Ze ondersteunen Plug & Charge-technologie, waardoor bepaalde elektrische auto’s automatisch starten met laden en betalen via een gekoppeld account. Gebruikers krijgen bovendien transparant inzicht in het actuele tarief per kWh, zowel vooraf als tijdens het laden.

Met deze primeur zetten Vattenfall en Gemeente Enschede een belangrijke stap richting een toekomstbestendig laadnetwerk, waarmee het ondanks de drukte op het stroomnet ook mogelijk is om in steden de auto snel op te laden. De verwachting is dat de eerste laadpunten eind 2026 worden geplaatst.

“Op drukke locaties zoals winkelcentra is de behoefte aan snelladen groot”, zegt Alied Wessels Boer, directeur Vattenfall InCharge Nederland. “Door batterijopslag te integreren in onze snelladers kunnen we toch hoge vermogens leveren, zonder het lokale net extra te belasten. Dat maakt het mogelijk om laadpunten te realiseren op plekken waar dat eerder nog niet haalbaar was.”

Marc Teutelink, wethouder mobiliteit Enschede: ”Elektrisch rijden moet makkelijk én duurzaam zijn. Dankzij deze nieuwe supersnelle en krachtige laadpunten kunnen inwoners en bezoekers van Enschede snelladen op plekken waar dat eerder niet kon, zonder het elektriciteitsnet extra te belasten. Zo combineren we vooruitgang in mobiliteit met zorg voor onze leefomgeving.”