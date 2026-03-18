Rijkswaterstaat gaat vanaf 1 juli 2026 de CO₂-Prestatieladder versie 4.0 inzetten bij aanbestedingen. De vernieuwde versie van de CO₂-Prestatieladder biedt een aangescherpte aanpak, gericht op het ondersteunen van organisaties bij het behalen van ambitieuze klimaatdoelen en het versnellen van de energietransitie.

CO₂-Prestatieladder 4.0 als gunningsinstrument

Bij aanbestedingen van Rijkswaterstaat krijgen opdrachtnemers die aantoonbaar werk maken van CO₂-reductie een voordeel bij de gunning van een aanbesteding. Hoe hoger het ambitieniveau (trede) dat een inschrijver aanbiedt, hoe groter de fictieve korting die wordt toegepast op de inschrijfprijs. De waardering bij inschrijving wordt als volgt:

Trede 1: fictieve vermindering inschrijfsom van 2%

Trede 2: fictieve vermindering inschrijfsom van 4%

Trede 3: fictieve vermindering inschrijfsom van 6%

Overgangsregeling RWS

Certificaathouders krijgen de tijd om zich te oriënteren op de nieuwe versie van de CO₂-Prestatieladder. Tot 1 juli 2026 geldt een overgangsregeling. Bij aanbestedingen waarin nog versie 3.1 van de CO₂-Prestatieladder wordt uitgevraagd, accepteert Rijkswaterstaat ook een certificering op basis van versie 4.0. Dit biedt inschrijvers de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen met de nieuwe systematiek en gefaseerd over te stappen.

Geen certificaat vereist bij inschrijving

In september 2025 is de Handreiking Aanbesteden 4.0, inclusief de vereisten voor het vernieuwde BPKV-criterium gepubliceerd. Deze handreiking ondersteunt aanbestedende diensten bij een consistente en praktische toepassing van versie 4.0.

Als aanbestedende diensten de Handreiking Aanbesteden van SKAO volgen, hoeven bedrijven bij inschrijving nog niet te beschikken over het vereiste certificaat op de aangeboden trede. Een verklaring dat ze het project gaan uitvoeren op het aangeboden CO 2 -ambitieniveau volstaat. Het bewijs door middel van een certificaat of projectverklaring hoeft pas na afronding van het project, of een jaar na gunning (bij langer lopende projecten) te worden overlegd.

Conform de overgangsregeling kan er per 14 januari 2026 gestart worden met aanbesteden met Versie 4.0, mits de markt er klaar voor is. Uiterlijk op 14 januari 2027 moet er gestart zijn met aanbesteden met Versie 4.0. Er kan vanaf 14 januari 2027 niet meer aanbesteed worden met Versie 3.1 van de CO₂-Prestatieladder.