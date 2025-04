Als reactie op de uitdagingen van klimaatverandering en het besparen van grondstoffen ondergaat de auto-industrie een ingrijpende transformatie. Met de Emblème zet Renault de verkennende onderzoeken voort die in 2022 met de Scenic Vision concept zijn gestart. Door alle mogelijkheden ten volle te verkennen, wil Renault een werkend prototype van een gezinsauto creëren – ruim, comfortabel en hightech – en tegelijkertijd de decarbonisatie naar een hoger niveau tillen.

Geen enkel aspect van decarbonisatie kan als een geïsoleerd probleem worden bestudeerd. Elke aanpak moet de volledige levenscyclus van voertuigen, van wieg tot graf, in vijf hoofdcategorieën omvatten: eco-design, materiaalkeuze, productie, gebruik en end-of-life.

De Renault Emblème, ontwikkeld door Ampere, is een conceptauto die deze aanpak weerspiegelt. Deze visie op een duurzame gezinsauto stoot 90% minder broeikasgassen (CO2-equivalent) uit over zijn volledige levensduur ten opzichte van het referentiejaar 2019.

Alle technische, technologische en esthetische keuzes zijn gemaakt op basis van strenge duurzaamheidscriteria. Het doel is om geloofwaardige, haalbare en efficiënte combinaties van processen en materialen te vinden. Het resultaat? Een 70% lagere CO2-uitstoot bij de productie van onderdelen. Tegelijkertijd bestaat de auto voor 50% uit gerecyclede materialen. Bijna alle gebruikte materialen zijn aan het einde van hun levensduur recyclebaar.

De ingenieurs en ontwerpers werkten nauw samen om maximale energie-efficiëntie en aerodynamica te bereiken. De Renault Emblème is 4,80 meter lang en combineert de aerodynamische elegantie van een shooting brake met een eigentijds, ruim interieur en geavanceerde technologie. Het interieurdesign is eigentijds en een van de hoogtepunten is het openR-panoramascherm, dat zich uitstrekt over de volledige breedte van het dashboard.

Onder de vloer, aan de achterzijde, bevindt zich de innovatieve dual-energy aandrijflijn die gebruikmaakt van elektriciteit uit zowel een batterij als uit waterstof. Deze combinatie maakt duurzaam elektrisch rijden mogelijk op zowel korte als lange afstanden.

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 heeft Renault Group zijn strategie aangepast om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verlagen. Het uiteindelijke doel: netto nul CO2-uitstoot wereldwijd in 2050 en al in 2040 voor alle Europese activiteiten. Ampere speelt hierin een sleutelrol. De Renault Emblème toont hoe de volgende generatie gezinsauto’s hieraan concreet invulling kan geven.

Fabrice Cambolive, CEO Renault: “The ambition of the Renault Emblème project was to achieve maximum decarbonisation by designing a car that is attractive, efficient, family-friendly, comfortable, high-tech and versatile in use. More than a concept car, it’s a demo car on the road that’s a pleasure to look at, to be in and to drive – a real invitation to travel!”