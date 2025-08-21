Greenpeace EU heeft onderzocht wat het prijsverschil is tussen een reis met de trein en met het vliegtuig in Europa. Voor de helft van de geanalyseerde routes in Europa is de trein helaas duurder op tenminste 6 van de 9 dagen. Dat is zorgwekkend, want reizen met het vliegtuig is ontzettend vervuilend.

Maarten de Zeeuw, luchtvaartexpert bij Greenpeace Nederland: “Het prijsverschil wordt veroorzaakt doordat de luchtvaart allerlei belastingvoordeeltjes krijgt. Zo betaal je geen BTW op vliegtickets en is kerosine vrijgesteld van accijns. Daar moet onze overheid een einde aan maken. Zodat de meest vervuilende manier van reizen niet langer de goedkoopste is.”

Opvallend is dat voor routes vanuit Nederland de trein relatief vaak de goedkoopste optie. Maar alsnog is op tenminste 6 van de 9 dagen vliegen nog goedkoper dan de trein. De goede cijfers voor Nederland zijn met name te danken aan de lagere prijzen voor treintickets in Duitsland.

Dat het prijsverschil tussen een vlieg- en treinreis kleiner wordt zien we door heel Europa. Twee jaar geleden was vliegen nog goedkoper op bijna driekwart van de routes in Europa op tenminste 6 van de 9 dagen, nu is dat nog de helft. Dit komt omdat er minder spotgoedkope vluchten zijn en dat de treintickets minder snel zijn meegestegen met de inflatie. Ook zijn er meer internationale treinverbindingen gekomen. De Zeeuw: “Dat is goed nieuws, maar de trein als schone manier van reizen zou altijd de goedkoopste optie moeten zijn. Er is nog een wereld te winnen. Voor vliegen betaal je nog lang geen eerlijke prijs, als je kijkt naar hoeveel vervuiling het veroorzaakt.”