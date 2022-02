In een uitzending van ICTWaarborg Live van 24 februari doen Rob van der Rijt (Klimaatplein.com) en Frans Hondmann (OWA-Armor) een dringende oproep: De ecologische grenzen zijn overschreden. Er moet meer circulair geproduceerd worden.

Vijf over twaalf



Dat het vijf over twaalf is, wordt bewezen door de klimaatverandering, verzuring van oceanen en de stikstofcrisis. Het regeringsbeleid is ondertussen wel gericht op stikstof en klimaat maar er wordt nog onvoldoende gedaan. Op Europees niveau wordt gewerkt aan de Green Deal. Armor is gesprekspartner van de Europese commissie bij de totstandkoming van een Voluntary Agreement van de printindustrie. De bedoeling is dat de branche zelf aan verduurzaming gaat werken. Dit is echter vrijblijvend en het gaat langzaam. Op termijn is dan ook regelgeving te verwachten waarbij bedrijven en consumenten verplicht worden om ecologische en gecertificeerde producten aan te schaffen. Een goed voorbeeld is een onlangs geïntroduceerde regel in Frankrijk: bij aanbestedingen moet 25% van het printermateriaal duurzaam zijn. Het blijkt direct effectief: zelfs de originele fabrikanten (OEM) gaan duurzamere producten in het assortiment opnemen en aanbieden.

OWA, volledig circulair



Iets wat Armor al lang doet en waar ze zelfs een stap verder in gaat: de duurzame cartridges van het merk OWA worden volgens een volledig circulair proces gemaakt. Cartridges worden ingezameld en geschikt gemaakt voor hergebruik. Van de cartridges die niet meer geschikt zijn, worden kantoorartikelen gemaakt zoals postbakken, pennenbakjes en 3D-filamenten. Dat betekent dat er niets op de vuilnisbelt belandt!

Verlaging CO2-voetafdruk

Voor een duurzame bedrijfsvoering moet men veel meer naar dit soort duurzame alternatieven kijken, volgens Van der Rijt en Hondmann. Dit vraagt dus om regelgeving maar ook om een andere mindset en een cultuuromslag. Wees je ervan bewust dat je zelf ook moet bijdragen aan verandering. Klimaatplein.com is een online platform voor bedrijven en organisaties waarop je via een CO2-calculator je CO2-voetafdruk kunt meten en per onderdeel kunt kijken hoe je dit kunt verminderen. Hierbij kun je denken aan transport, isolatie, energie en dus ook aan printen.

Circulair niet duurder en wel kwaliteit



Bang voor extra kosten hoef je niet te zijn. Circulaire producten zijn zeker niet altijd duurder. Sterker nog, OWA-cartridges zijn juist goedkoper. Remanufactured cartridges zijn duurder om te produceren maar voor originele cartridges betaal je uiteindelijk meer in de winkel door het verdienmodel van de fabrikanten. Zij hanteren hoge marges omdat ze op de supplies het meeste kunnen verdienen. De kwaliteit van remanfactured is gegarandeerd en gelijkwaardig aan de originele cartridges dus dat kan ook geen argument zijn. Dan wil men nog wel eens wijzen naar de afgesloten printercontracten die je verplichten om de originele cartridges te gebruiken. Neem je verantwoordelijkheid en stap daarvan af. Laat je niet verplichten tot het gebruik van duurdere én meer vervuilende supplies.

Het beste voor het milieu



Niet printen is natuurlijk het allerbeste voor het milieu maar het is onvermijdelijk dat we blijven printen. Maak dan de juiste keuze en betaal de juiste prijs voor een product. Dat hoeft echt niet teveel te zijn, daarvan is OWA het bewijs. De milieuschade die het produceren van bepaalde producten met zich meebrengt, zijn ook kosten, namelijk maatschappelijke kosten. Deze worden vaak niet meegenomen in het product maar over de schutting van de toekomst gegooid. Als je daar iets vaker bij stil staat, kies je sneller voor duurzaam.

