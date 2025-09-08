Op 9 september vindt één van de grootste events van autofabrikanten en de mobiliteitsindustrie plaats (de IAA Mobility in München). De auto-industrie gebruikt veel staal gemaakt met steelkool onder andere ingekocht bij TATA Steel in Noord-Holland. De productie van dit auto-staal is zeer vervuilend en slecht voor mens en natuur. Milieuorganisaties uit landen met grote staalfabrieken roepen daarom de auto-industrie op om snel over te schakelen op groen staal. Steenkool vervuilt onze lucht, schaadt gemeenschappen en wakkert de klimaatcrisis aan. Autofabrikanten kunnen hier een einde aan maken door fossielvrij staal te eisen.

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: “TATA Steel is een belangrijke staalleverancier voor de auto-industrie in Europa. Alleen als autofabrikanten groen staal kopen kan TATA Steel een groen staal fabriek bouwen. We roepen autofabrieken op nu al pre-orders voor 2030 te plaatsen bij TATA Steel IJmuiden.”

20% van het staal voor de auto-industrie

Autofabrikanten spelen een cruciale rol in het verduurzamen van de staalindustrie, aangezien zij de op één na grootste staalconsumenten in Europa zijn. Ongeveer 20% van al het staal in de EU wordt gebruikt voor de autoproductie. Helaas wordt veel van dit staal nog steeds geproduceerd in vervuilende hoogovens op basis van steenkool, die giftige stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor het milieu en ernstige gezondheidsrisico’s vormen voor lokale gemeenschappen.

Vraag om groen staal

Groen staal kan het spel veranderen. De auto-industrie moet deel uitmaken van deze transformatie. Door fossielvrij staal van bijvoorbeeld TATA-Steel te eisen, kunnen autofabrikanten de overstap naar duurzame productie stimuleren, emissies verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en gemeenschappen beschermen. TATA Steel kan alleen een Groen Staal fabriek bouwen als de autofabrikanten nu al fossielvrij staal pre-orderen.

Nu domineren de Tata Steel-fabrieken het landschap van IJmuiden vlak buiten Amsterdam en stoten ze schadelijke stoffen uit die 150.000 mensen dagelijks inademen.

De gevolgen zijn dramatisch:

Giftig metaalstof vervuilt tuinen, stranden en huizen

Inwoners hebben 25% meer kans op longkanker en een kortere levensverwachting

Langdurige blootstelling aan lood kan blijvende hersenschade bij kinderen veroorzaken

Door over te schakelen op staal gemaakt zonder kolen kan de leefomgeving rond TATA Steel een heel stuk schoner worden.

Over de campagne

De Toxic Tracks campagne is een samenwerking tussen de EFFSN met lokale campagnevoerders uit heel Europa (Italië, Spanje, Frankrijk, Bosnië, Nederland) om het bewustzijn te vergroten over de impact van hoogovens op de gezondheid en gemeenschappen.

Deelnemende organisaties: Italië (Legambiente Taranto, Genitori Taratini) Spanje (Ecologistas en Acción), Bosnië (Eko Forum Zenica), Nederland (Frisse Wind, Gezondheid op.1, Natuur & MilieuFederatie Noord-Holland) en Frankrijk (France Nature Environnement).