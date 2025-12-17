De 400 Binnenhavens in Europa zijn een essentieel onderdeel van de Europese infrastructuur. Ze zijn belangrijk voor de connectiviteit, economie en regio’s van de EU en spelen een cruciale rol in de ambitie van de Europese Green Deal om de transportemissies tegen 2050 met 90% te verminderen. De Europese Commissie heeft de Green Inland Ports Study gelanceerd, uitgevoerd door Ecorys, CE Delft, Panteia, Erasmus University, EICB, ProDanube en Planco.

Deze studie ondersteunt Europese binnenhavens bij het realiseren van emissievrije, duurzame knooppunten. De studie beoordeelt de milieu-impact van havens op hun omgeving en onderzoekt hoe havens slimmer kunnen worden doormiddel van digitalisering. De studie kijkt ook naar kansen om de binnenvaart beter te integreren in stedelijke mobiliteit en logistieke ketens. Deze elementen vormen de basis voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagementsysteem dat de milieu- en duurzaamheids-prestaties van havens monitort. Dit systeem is getest bij tien binnenhavens.

Milieu-impact calculator voor binnenhavens

CE Delft heeft in dit project meer dan veertig good practices geïdentificeerd en uitgewerkt, waarmee binnenhavens hun milieu-impact kunnen verminderen. Daarnaast is de Port Environmental Impact Calculator ontwikkeld, waarmee een binnenhaven de milieu-impact van de gehele haven kan berekenen. Dit is de eerste gratis te gebruiken calculator, ontwikkeld voor de Europese binnenhavens, in het bijzonder de 250 havens die aan de TEN-T corridors liggen, en geeft inzicht in de acties die havenautoriteiten kunnen nemen om de milieu-impact te verlagen.