Nieuw boek: ‘Circulaire Economie als lifestyle’

DE LOL VAN EEN CIRCULAIRE LIFESTYLE

Een kabelgoot van aardappelschillen, een zeecontainer omgebouwd tot studentenwoning, een woon- en werkdorp op Strijp-S in Eindhoven dat Plug In City heet en is opgebouwd uit sloopafval, afgedankte bouwmaterialen en hergebruikt plastic. Drie voorbeelden waarmee maker, ontwerper en consultant Bas Luiting geïnteresseerden inwijdt in de geheimen van de kringloopeconomie. Het boek Circulaire Economie als Lifestyle beschrijft zijn queeste naar een samenleving die de grootscheepse verspilling van materialen en grondstoffen overboord zet.

In zijn visie kun je producten zó slim ontwerpen en fabriceren dat elk onderdeel ervan een oneindig aantal nieuwe levens krijgt. De bevlogen fulltime circulair ondernemer doet in dit leeswerk zijn verhaal voor een breed publiek. Want wil er iets veranderen aan het huidige, verkwistende systeem dan zullen we circulair moeten gaan denken en leven. Luiting begint dicht bij huis, bij de consument/burger. ‘Schaf een hip waterflesje aan en vul dat telkens zelf bij, in plaats van steeds een Spa-flesje te kopen.’ Maar ook de overheid heeft een rol in de transitie. Zij kan het bedrijven makkelijker maken over te stappen naar een circulaire productiewijze. Circulair denken moet in de toekomst deel uitmaken van het DNA van de maatschappij, vindt Luiting. ‘Vandaar het begrip lifestyle, dat dicht bij de mensen staat’.

Zelf vond hij inspiratie in zijn jeugd (‘Ik ben opgegroeid in de tijd dat stofzuigers nog gerepareerd werden’) en in zijn ervaringen in het bedrijfsleven waar hij zag dat producten en artikelen na gebruik gedachteloos en massaal werden afgedankt. Luiting ruimt in Circulaire Economie als Lifestyle tevens een aantal misverstanden uit de weg. Zoals de aanname dat duurzaam hetzelfde is als circulair. ‘Zonnepanelen bijvoorbeeld zijn heel duurzaam, maar niet makkelijk te recyclen. Dat wordt straks nog een heel probleem.’ Luiting werpt zich niet op als fanaticus of verblinde wereldverbeteraar. Hij legt er de nadruk op dat circulair denken, leven en ondernemen vooral ook leuk, luchtig en licht kan zijn, dat het een onderwerp is dat het ook op verjaardagsfeestjes goed doet. ‘En ik wil laten zien dat er met de circulaire economie eveneens geld te verdienen valt. Bedrijven hebben er zelf ook iets aan als ze die weg inslaan’.

De circulaire boodschap die de entrepreneur annex ontwerper in zijn boek uitdraagt, slaat de laatste jaren in bredere kring aan. Luiting is regelmatig te gast bij bedrijven die geïnteresseerd zijn in zijn denkbeelden en draagt op menig podium en symposium zijn gedachtengoed uit. Het mede door hem op Strijp-S in Eindhoven gebouwde Plug In City kreeg eind vorig jaar de Award voor ‘Beste Circulaire Werklocatie van Nederland’.

Recensie tekst: Hans Horsten (o.a. journalist en schrijver)

