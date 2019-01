Nederlanders willen smartphone wel recyclen, maar weten niet hoe

Na de plastic soep dreigt ook e-waste, als snelst groeiende afvalstroom ter wereld*, een serieus probleem te worden. Alleen al in de afgelopen tien jaar werden wereldwijd meer dan 7 miljard smartphones geproduceerd, die uiteindelijk resulteren in een enorme afvalstroom van ‘oude’ mobiele telefoons. Uit onderzoek** naar de kennis van de gemiddelde Nederlander over duurzaamheid, recycling en e-waste in opdracht van T-Mobile en Closing the Loop blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders hun oude smartphone een tweede leven wil geven. Daarvan geeft echter 64% aan niet te weten hoe ze moeten recyclen.

T-Mobile en Closing the Loop, een sociale onderneming die het gebruik van mobiele telefoons duurzamer en zelfs ‘circulair’ maakt, zetten dit jaar samen een belangrijke eerste stap in de strijd tegen de snel groeiende stroom e-waste. Samen introduceerden zij een recycleprogramma dat hergebruik en recycling van smartphones stimuleert.Tijdens de vierde editie van de ‘week van de circulaire economie’ van 14 tot en met 18 januari is te zien dat circulariteit een steeds grotere rol speelt in onze samenleving, en dus ook in de telecomsector.

En dat is hard nodig, zo blijkt uit het onderzoek. Circa driekwart van de Nederlanders zegt geen idee te hebben wat e-waste is. Bijna alle Nederlanders van 18 jaar en ouder zijn wel in meer of mindere mate bewust bezig met duurzaamheid. Dat doen ze vooral door energie te besparen, bijvoorbeeld door spaarlampen te gebruiken, afval te scheiden, korter te douchen of spullen te repareren in plaats van weg te gooien.

Slechts 14% van de Nederlanders recyclet smartphone

Zeven op de tien Nederlanders hebben een oude smartphone in de kast liggen. Slechts 14% zegt een oude smartphone te recyclen. Een belangrijke oorzaak kan zijn dat een grote meerderheid – bijna twee derde – van de Nederlanders geen idee heeft waar ze de smartphone in kunnen leveren voor recycling. Joost de Kluijver, directeur Closing the Loop reageert: ’’Het onderzoek laat zien hoe belangrijk het is mensen goed te informeren en recycling nog beter te faciliteren. De aanschaf van een nieuw toestel is een perfect moment om klanten te informeren en te helpen met een betere bestemming voor hun oude toestel. Daarom is het van belang dat telecomaanbieders zich hiervoor inzetten.’’

Helft van de smartphonebezitters wil smartphone bewaren

Op de vraag wat mensen met hun oude smartphones doen, werd bewaren het vaakst genoemd (door bijna de helft van de respondenten), gevolgd door weggeven (36%) en doorverkopen (20%). Toch zegt ook tien procent van de Nederlanders zijn of haar smartphone niet naar een inzamelpunt te willen brengen voor recycling. Zij houden hem graag als reservetelefoon. Tegelijk geeft ruim driekwart van de smartphonebezitters aan wel te overwegen dit anders te doen en hun oude smartphone een tweede leven te geven. Zo gaf ruim de helft aan ook te overwegen de smartphone in te leveren bij een inzamelpunt voor recycling.

Waardevolle grondstoffen

Een smartphone bevat talloze waardevolle grondstoffen die goed hergebruikt kunnen worden, zoals goud, zilver en koper. Door het weggooien van oude smartphones komt nu nog een groot deel op de afvalhoop terecht en worden deze grondstoffen niet hergebruikt. Ruim de helft van de Nederlanders is zich er niet bewust van dat er goud of zilver in zijn of haar smartphone zit. Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile: ‘’Dit is het moment waarop we actief moeten bijdragen aan een duurzamer gebruik van waardevolle grondstoffen en wij als telecomprovider onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom creëren wij bewustwording bij onze klanten. Ons einddoel is de hele telecomsector stimuleren mee te doen. In samenwerking met Closing the Loop zijn wij een innovatief recyclingprogramma gestart dat e-waste aanpakt en circulariteit in de telecomsector stimuleert. We zijn blij te zien dat het onderzoek aantoont dat ruim de helft van de Nederlanders overweegt een abonnement af te sluiten met een optie als deze’’.

* bron: Closing the Loop

**Dit onderzoek is uitgevoerd door PanelWizzard in november 2018 in opdracht van T-Mobile en Closing the Loop. Het onderzoek is afgenomen onder 1009 respondenten vanaf 18 jaar en ouder.