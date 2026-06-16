Recyclesector roept investeerders, overheid en financiers bijeen tijdens financieringshackathon op 30 juni

De Nederlandse textielrecyclingsector staat op een cruciaal kantelpunt. Terwijl Europa met nieuwe wetgeving de vraag naar gerecyclede textielvezels de komende jaren sterk zal aanjagen, dreigt Nederland zijn unieke koploperspositie in circulair textiel te verliezen door een gebrek aan financiering voor opschaling en innovatie.

Om deze impasse te doorbreken organiseert de Dutch Recycle Group in samenwerking met Invest-NL, Dutch Circular Textile Valley en de Impact Hub Amsterdam op 30 juni de bijeenkomst ‘Bridging the Funding Gap: Financiële Hackathon voor Circulair Textiel’.

Tijdens deze middag komen 6 Nederlandse recyclers, investeerders, banken, fondsen, private investors, beleidsmakers en industrie partijen samen om te werken aan één centrale vraag:

Hoe financieren we de overgang naar een circulaire textielketen in Nederland?

Nederland behoort tot de Europese voorhoede op het gebied van textielinzameling, sortering en hoogwaardige textiel-tot-textielrecycling. Het land beschikt over een unieke infrastructuur voor de verwerking van post-consumer textiel en huisvest diverse innovatieve bedrijven en technologieën op gebied van chemisch en mechanisch recyclen en spinnen. Ook was Nederland een van de eerste landen in Europa die de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel invoerde. Dankzij deze combinatie van beleid, kennis, technologie en ondernemerschap wordt Nederland internationaal gezien als een van de meest ontwikkelde ecosystemen voor textiel-tot-textielrecycling van afgedankte kleding. Ook op technologisch vlak loopt Nederland voorop, als initiatiefnemer van de Fibersort- en Trimclean technologie geschikt voor sorteren en opschonen van reststromen voor hoogwaardige recycling.

Tegelijkertijd staan zowel sorteerbedrijven als recyclers onder zware druk door stijgende operationele kosten, de concurrentie van ultra-fast fashion en een markt die circulaire materialen nog onvoldoende waardeert.

“De technologie is er, de ondernemers zijn er, en de Europese UPV-wetgeving komt eraan. Wat ontbreekt is voldoende kapitaal om deze sector door de transitiefase heen te helpen,” zegt Ellen Mensink, CEO van Brightfiber Textiles en initiatiefnemer van de DRG.

De urgentie groeit. Volgens recent onderzoek van Boston Consulting Group (BCG) en ReHubs moet Europa vóór 2035 opschalen naar circa 2,7 miljoen ton textiel-tot-textielrecycling per jaar om een economisch levensvatbaar circulair textiel ecosysteem te realiseren. Om deze schaal te bereiken is naar schatting €8 tot €11 miljard aan kapitaalinvesteringen nodig, naast miljarden aan jaarlijkse operationele kosten.

Zonder aanvullende financiering dreigt een groot deel van de Nederlandse recycling- en sorteercapaciteit te verdwijnen, terwijl juist de komende Europese wetgeving – waaronder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) en het Digitale Product Paspoort – naar verwachting zal zorgen voor een sterke groei van de vraag naar gerecyclede textielvezels.

Tijdens de financiële hackathon presenteren zes Nederlandse recyclingbedrijven zich als innovatief ecosysteem en delen zij hun individuele plannen en gezamenlijke financieringsbehoefte voor verdere innovatie en opschaling. En wordt gesproken over het verdienpotentieel voor Nederland, nieuwe financieringsconstructies, publiek-private samenwerking en de mogelijkheid van een garantiefonds om investeringen in de sector minder risicovol te maken.

De gezamenlijke ambitie is helder: ervoor zorgen dat de economische kansen van de circulaire textieltransitie niet verloren gaan aan het buitenland, maar juist bijdragen aan innovatie, werkgelegenheid en verdienvermogen in Nederland.