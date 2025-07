Kratjesklikken. Het is inmiddels een Bredaas fenomeentje geworden. Duizenden kratjes liggen sinds een paar weken in het Rat Verlegh Stadion als fundering, dankzij het harde werk van supporters, vrijwilligers, NAC-personeel en de bouwtechnische mensen. Maar waarom eigenlijk? Voor een duurzaam veld, toch?

Ron van Raam, Directeur van Permavoid, geeft meer tekst en uitleg: “Onze inzet in de topsportwereld is eigenlijk begonnen bij de Olympische Spelen van Londen,” zegt Van Raam. “Sindsdien zijn we steeds verder de voetbalwereld ingerold en hebben we inmiddels systemen liggen bij onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur en Real Madrid. In Nederland zijn we nu actief bij Heracles Almelo en natuurlijk bij NAC. Ook wij willen binnen de sportwereld presteren, want dit systeem kun je gerust beschouwen als het uitvoeren van topsport. We zijn ook actief in steden en bijvoorbeeld bij sportvelden van gemeentes.”

Het nieuwe Permavoid-systeem onder het veld van NAC doet het volgende: “Doordat we het regen- en beregeningswater continu opvangen, kunnen we de wortels van het gras ook van onderaf voorzien van voeding (water) en zuurstof,” aldus Van Raam. “Dit kan allemaal gereguleerd worden, zodat er altijd de meest optimale omstandigheden zijn. Als het gras bijvoorbeeld meer zuurstof nodig heeft, kunnen we de ventilatoren, welke vanuit de funderingkratjes lucht aanvoeren, inschakelen. En als het veld meer water nodig heeft, kunnen we het water in diezelfde laag laten stijgen.”

Kwaliteit boven alles

“We kunnen continu aan de knoppen draaien om de beste situatie voor het veld van NAC te creëren,” vertelt de expert. “Of het nu gaat om extra watertoevoer, verkoeling of extra beluchting — alles is gericht op een goede kwaliteit van de grasmat. Dat moet altijd bovenaan staan.”

Een kwaliteitsslag, maar ook een verduurzaming waarmee het hoofdveld van de Bredase voetbaltempel toekomstbestendig is. Van Raam: “Het materiaal dat we gebruiken — de kratjes, het textiel en de andere middelen — is allemaal honderd procent recyclebaar. De kratjes zelf zijn zelfs geproduceerd van 100% gerecycled materiaal Daarbij is het natuurlijk energie- en waterbesparend. Iets wat voor veel bedrijven, dus ook betaaldvoetbalorganisaties, heel interessant kan zijn.”

Het toekomstbestendig maken van de club is cruciaal, want ook de voorwaarden vanuit de overheid en de KNVB spelen hier steeds meer op in. “NAC geeft door de aanleg van deze constructie ook het goede voorbeeld op het gebied van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen,” weet Van Raam. “Wij zijn trots dat we hieraan mogen meewerken. Het is een geweldig en ambitieus project en de samenwerking met alle partijen verloopt meer dan uitstekend.”