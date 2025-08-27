Van 8 tot 15 oktober 2025 komen de belangrijkste spelers uit de kunststofketen samen op de K Trade Fair in Düsseldorf. TNO presenteert daar drie concrete innovaties die bijdragen aan een toekomst waarin plastics volledig circulair zijn. De focus ligt op technische haalbaarheid, schaalbaarheid en ketensamenwerking.

Circulaire verpakkingen

Verpakkingen moeten veel kunnen: beschermen, transporteren, houdbaarheid verlengen en communiceren met de consument. Om aan al deze eisen te voldoen, worden vaak meerdere materialen gecombineerd. Dat maakt recycling complex. TNO ontwikkelt daarom mono-materiaal verpakkingen die bestand zijn tegen hoge temperaturen, voldoende barrière bieden en recyclebaar zijn. Een voorbeeld is een soepverpakking van polypropyleen die getest is op een commerciële vullijn. De verpakking voldoet grotendeels aan de functionele eisen, maar verdere optimalisatie is nodig voor mechanische sterkte en sealing.

Biogebaseerde materialen

Aromaten vormen de chemische bouwstenen van veel kunststoffen en textiel. De meeste zijn fossiel gebaseerd. TNO ontwikkelt bio-aromaten uit duurzame bronnen die niet concurreren met voedselproductie. Deze alternatieven zijn niet alleen milieuvriendelijker, maar ook functioneel sterker. De uitdaging ligt in het opschalen van productie en het aanpassen van bestaande specificaties. TNO werkt aan near-drop-in oplossingen die compatibel zijn met bestaande processen, maar betere prestaties leveren.

Recyclebare engineering plastics

Thermoplastische composieten (TPCs) combineren sterkte met lichtgewicht eigenschappen. Ze worden veel gebruikt in de auto-industrie, sportartikelen en meubels. Het recyclen van deze materialen is lastig, vooral vanwege de vezelversterking. TNO ontwikkelt methoden om vezellengte en materiaalsterkte te behouden tijdens recycling. Dit vereist nieuwe ketensamenwerkingen en aangepaste productontwerpen. De focus ligt op het creëren van hoogwaardige toepassingen uit gerecycled TPC-materiaal.

Samenwerking als sleutel

De transitie naar circulaire plastics vraagt om samenwerking tussen materiaalproducenten, ontwerpers, recyclers en eindgebruikers. TNO fungeert als onafhankelijke schakel in deze keten. Door expertise te bundelen en technologieën te verbinden, ontstaan oplossingen die zowel economisch als ecologisch houdbaar zijn.

Bezoek TNO op de K Trade Fair

Tijdens de beurs presenteert TNO deze drie en nog veel meer innovaties op stand SC10 in Hal 7. U kunt daar in gesprek gaan met experts en demonstrators bekijken. Meer informatie over de projecten en achterliggende technologieën is te vinden op tno.nl/k2025-circular-plastics.