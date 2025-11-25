MVO Nederland gaat verder onder een nieuwe naam: Future Up. De verandering markeert een logische volgende stap voor het merk dat in 2004 werd opgericht als ‘kennis- en informatiecentrum maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Nu de economie verandert, verandert de organisatie mee met een nieuwe strategie en rol. Zo richt Future Up zich op het helpen van bedrijven om duurzaam te groeien én concurrerend te blijven. Dit doet het met praktische programma’s, strategische samenwerkingen en krachtige public affairs.

“De economie van nu is niet meer die van toen. Europese ontwikkelingen en maatschappelijke problemen maken verduurzaming van het bedrijfsleven noodzakelijker dan ooit. Dat vraagt ook een andere rol van ons. En bij die nieuwe rol hoort een nieuwe, frisse naam. Een naam die ook nog eens beter aansluit op onze missie in die economie: een bedrijfsleven waar winst en positieve impact elkaar versterken”, zegt Ankie van Wersch, directeur-bestuurder van Future Up, het platform duurzaam ondernemen.

Duurzaam zakendoen

Stikstof, landbouw, netcongestie, loodsen vol afgedankt textiel; het Nederlandse bedrijfsleven speelt een sleutelrol in het oplossen van veel grote maatschappelijke transities van ons land. Daarbij helpt een eerlijk speelveld, en dat is waarvoor Future Up bij de politiek aanklopt. Met een combinatie van idealisme en realisme voorziet het platform politici van concrete suggesties en oplossingen in plaats van te wijzen wat er mis gaat.

“Marktverandering op grote schaal ontstaat niet in de marge, maar in de kern van het systeem. Future Up stimuleert bedrijven duurzaam zaken te doen, zodat deze markt stap voor stap groter wordt”, aldus Van Wersch. “Daarom werken we nog steeds met frontrunners maar richten we ons ook veel meer op de brede middengroep. Als de early majority beweegt, beweegt de markt mee.”

De nieuwe naam en huisstijl van Future Up zijn vanaf nu te vinden op www.futureup.nl.

