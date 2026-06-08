Morssinkhof Infra heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in de verduurzaming van betonproducten. Door de toepassing van BioChar van Ecolocked beschikt het bedrijf nu over een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA), waarmee de milieuprestaties van deze innovatieve grondstof onafhankelijk zijn onderbouwd. Hiermee is Morssinkhof de eerste producent van betonnen bestratingsmaterialen in Nederland die deze stap heeft gezet.

De toepassing van BioChar maakt het mogelijk om de milieu-impact van betonproducten aanzienlijk te verlagen. Voor verschillende productgroepen, waaronder bestratingsstenen, tegels, banden en grasbetonstenen, resulteert dit in een lagere MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator), een steeds belangrijker criterium bij aanbestedingen en duurzaam inkopen.

Betonproducten die CO₂ langdurig vastleggen

BioChar is een stabiele vorm van koolstof die wordt geproduceerd uit plantaardige reststromen via een proces dat pyrolyse wordt genoemd. Tijdens de groei nemen planten CO₂ op uit de atmosfeer. Door deze biomassa om te zetten in BioChar wordt die koolstof langdurig vastgelegd.

Wanneer BioChar vervolgens wordt verwerkt in betonproducten blijft deze koolstof permanent opgeslagen. In de praktijk betekent dit dat de opgeslagen hoeveelheid CO₂ in de productiefase (A1-A3) groter is dan de uitstoot die tijdens diezelfde fase ontstaat. Daarmee zetten deze betonproducten een eerste stap van traditioneel emissie-intensief materiaal naar een daadwerkelijke koolstofput, ook wel carbon sink genoemd.

Onafhankelijk geverifieerd

De onderliggende LCA is onafhankelijk geverifieerd door een erkende derde partij volgens de geldende Europese normen. Daarmee zijn de gebruikte data, aannames en berekeningen gecontroleerd en gevalideerd.

Dit biedt opdrachtgevers, gemeenten en andere marktpartijen zekerheid dat de gerapporteerde milieuprestaties zijn gebaseerd op objectieve en controleerbare gegevens. Bovendien maakt verificatie een eerlijke vergelijking met andere producten mogelijk en voorkomt het discussie over duurzaamheidsclaims.

Permanente CO₂-opslag in de betonketen

Een belangrijk onderscheid van de toegepaste BioChar is dat de opgeslagen koolstof permanent wordt vastgelegd binnen de betonketen. Onder normale omstandigheden komt deze koolstof niet opnieuw vrij in de atmosfeer, ook niet tijdens gebruik, hergebruik of recycling van betonproducten.

De kwaliteit, herkomst en productie van de gebruikte BioChar zijn geborgd via het European Biochar Certificate (EBC). Hierdoor is inzichtelijk waar de biomassa vandaan komt, hoe het pyrolyseproces heeft plaatsgevonden en hoe de grondstof verder is verwerkt.

Bijdrage aan doorontwikkeling van LCA en MKI

Morssinkhof Infra ziet de toepassing van BioChar niet alleen als een praktische verduurzamingsmaatregel maar ook als een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van beoordelingsmethodieken zoals LCA en MKI.

Binnen de huidige rekenmethodieken wordt onderscheid gemaakt tussen fossiele en biogene koolstof. Morssinkhof volgt de bestaande regels volledig maar draagt samen met kennispartners actief bij aan de discussie over hoe permanente opslag van biogene koolstof in de toekomst gewaardeerd kan worden. Vanuit klimaatoogpunt maakt de atmosfeer immers geen onderscheid tussen fossiele en biogene CO₂.

Samen gerealiseerd

Het traject is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen de afdelingen Innovatie, Productmanagement, Sales, Productie en Kwaliteit binnen Morssinkhof Infra, in samenwerking met partner Ecolocked. Met deze ontwikkeling onderstreept Morssinkhof opnieuw zijn ambitie om voorop te lopen in duurzame innovatie binnen de Nederlandse betonsector.