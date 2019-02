Marqt eerste PlanetProof-gecertificeerde retailer

Eetwinkel Marqt is de eerste retailer die voldoet aan de criteria van ‘On the way to PlanetProof’. Dit keurmerk van Stichting Milieukeur zet de standaard voor een bredere duurzaamheidsaanpak voor groente en fruit, met onder meer strengere eisen op circulaire afvalverwerking en het verminderen van bestrijdingsmiddelen en broeikasgassen. Het certificaat stelt Marqt in staat om het belang van milieuverantwoorde teelt van groente en fruit op heldere en betrouwbare wijze inzichtelijk te maken voor de klant.

Traceerbaarheid en transparantie

Naast biologisch geteelde groenten en fruit hanteert Marqt ook het keurmerk On the way to PlanetProof voor groenten en fruit afkomstig uit Europa. “Het keurmerk helpt ons om de klant te informeren over welke keuzes wij hebben gemaakt,” zegt Joost Leeflang, directievoorzitter bij Marqt. “De certificering is niet alleen een bevestiging dat onze inkoopstandaard op orde is, we kunnen onze klanten garanderen dat ons AGF-aanbod aan strenge voorwaarden voldoet voor mens, natuur en milieu. Zo helpen we de consument om een betere keuze te maken.”

Over Marqt

Marqt is opgericht in 2008 met als ultieme droom een eerlijk voedselsysteem. De retailer biedt smaakvolle producten die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke oorsprong staan en gemaakt zijn met respect voor mens, natuur, milieu en dier. De eerste winkel werd geopend aan de Overtoom in Amsterdam-West. Inmiddels telt Marqt 16 winkels, in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Den Haag. Het hoofdkantoor is gevestigd aan het Barentszplein in Amsterdam, het distributiecentrum in de Amsterdamse Houthavens, en de keuken bij het Westerpark. De directie bestaat uit Joost Leeflang, Thijs Fleuren en Tjibbe Bouma. In totaal werken er ongeveer 750 medewerkers. Sinds 2017 zijn Triodos Bank en SIV aandeelhouders van het bedrijf.

Over On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen en is per 2019 de nieuwe en internationale naam voor Milieukeur agro/food producten. ‘PlanetProof’ boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn en besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. Het keurmerk zet in op zes gebieden: bodem, landschap & biodiversiteit, water, energie, productie & consumptie, klimaat, diergezondheid en -welzijn. De eisen worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt. De voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt On the way to PlanetProof als ‘topkeurmerk’ voor voeding. SMK beheert het keurmerk; de Raad van Accreditatie controleert de werkwijze ervan.

Foto: Kenzo Reeder