De Nederlandse Emissieautoriteit ontwikkelde de CBAM-kostencalculator. Zo kunnen CBAM-importeurs inschatten wat voor hen de CBAM-kosten zijn.

Op 9 december heeft het CBAM-comité van de Europese Commissie ingestemd met de verordeningen over de standaardwaarden voor de ingebedde emissies binnen CBAM en over de CBAM-benchmarks voor de CBAM-korting voor importeurs in verband met de gratis toewijzing binnen het Europese Emissiehandelssysteem (EU-ETS). Daarmee zijn de gegevens bekend die nodig zijn om een prognose te maken van de CBAM-kosten vanaf 2026.

Vastgestelde standaardwaarden

Met deze vastgestelde standaardwaarden kunnen CBAM-importeurs een prognose maken van wat vanaf 2026 de CBAM-kosten zijn bij de import van CBAM-goederen vanuit landen buiten de EU. Eerder berichtte de NEa over de lijst met standaardwaarden per land van herkomst en per goederensoort. CBAM-aangevers gebruiken deze waarden wanneer zij niet beschikken over de werkelijke ingebedde emissies van hun importen. Het is dus niet verplicht om de standaardwaarden te gebruiken. De standaardwaarden vallen conservatief uit en zijn gebaseerd op de emissies bij de productie van de goederen in het land van oorsprong én worden met een oplopend percentage verhoogd. Vanaf 1 januari 2026 leidt gebruik hiervan vaak tot hogere CBAM-kosten.

CBAM-kostencalculator

Met de CBAM-kostencalculator berekent u de kosten bij het gebruik van standaardwaarden. De standaardwaarden omvatten duizenden cijfers. Om deze informatie toegankelijk te maken ontwikkelde de NEa een CBAM-kostencalculator. Zo kunnen CBAM-importeurs inschatten wat voor hen de CBAM-kosten zijn.

De gepubliceerde Impact Assessments en bijlagen met standaardwaarden voor ingebedde emissies en benchmarks vormen de basis voor de CBAM-kostencalculator. Deze documenten maken inzichtelijk hoe de Europese Commissie de CBAM-kosten berekent en welke aannames daaraan ten grondslag liggen.

Let op: de uitkomst vormt een indicatie. De prijs van een CBAM-certificaat in 2026 wordt na afloop van elk kwartaal vastgesteld op basis van de werkelijke prijs van een emissierecht. In de calculator is de prijs gebaseerd op de huidige marktprijs. Verder wordt nog geen rekening gehouden met een aftrek voor een eventuele CO 2 -prijs in het land van herkomst én is het mogelijk dat er nog correcties aangebracht worden in de standaardwaarden. Verder gaat de berekening uit van het toepassen van standaardwaarden. Bij het gebruik van werkelijke emissiegegevens kunnen de kosten lager uitvallen.

Direct naar de CBAM-kostencalculator