In een hele positieve sfeer sloten de deelnemers van het tweede Koploperproject in Ede het project op 9 juli af met een inspirerend Koplopersymposium bij aaff in Ede. Allemaal waren ze zeer te spreken over wat het project voor hen heeft betekend. Coffee@Work won de Koploperprijs

“Wie kan mij vertellen dat wat jullie de afgelopen maanden hebben geleerd, straks ook echt wordt toegepast?” Met die vraag opende wethouder Arnold Versteeg het Koplopersymposium van de tweede editie van het Koploperproject Ede. Het antwoord hoefde niet lang op zich te laten wachten.

De één vertelde hoe duurzaamheid eindelijk een vaste plek heeft gekregen in de organisatie. De ander liet zien hoe een duurzame ambitie inmiddels leidt tot nieuwe klanten, samenwerkingen of concrete besparingen. En misschien wel het mooiste: vrijwel iedere ondernemer vertelde hoeveel hij of zij had geleerd van de andere deelnemers.

Na zes maanden samenwerken, inspireren en vooral dóén, vierden tien ondernemers uit Ede en het buitengebied hun deelname aan het Koploperproject. Groot en klein mkb, actief in totaal verschillende sectoren: van een zwemschool en woningcorporatie tot een chemiebedrijf, een boerderij op de Veluwe en een internationale leverancier van voedingsingrediënten. Juist die diversiteit bleek opnieuw de kracht van de groep.

Van losse ideeën naar een plan

In een pitch van twee minuten vertelden de kersverse Koplopers over hun leerpunten en plannen. Voor veel van hen was het Koploperproject niet zozeer een startpunt, maar een manier om structuur aan te brengen. Ingenieursbureau Land verwoordde het treffend: “We deden eigenlijk al heel veel, maar niets stond op papier. Dankzij het Koploperproject hebben we ons verhaal nu helder. Dat helpt ons ook richting opdrachtgevers en aanbestedingen.”

Ook bij andere deelnemers leidde het traject tot concrete stappen. Zo gaat Zwemschool ZwemZeker nog meer met waterbesparing aan de slag, reinigt het zwembad nu met stoom en maakt zijn eigen chloor. Boerderij Mossel ging haar duurzame verhaal actiever delen met gasten. De Edese Zagerij ontdekte dat duurzaamheid niet altijd groot hoeft te zijn: ook kleine veranderingen zorgen voor beweging. Delinuts richt zich nu op de vijftien leveranciers waar de grootste klimaatimpact zit, terwijl Woonstede duurzaamheid nadrukkelijk verbindt aan leefbaarheid en sociale impact in de wijken.

Doorpakken

Gastspreker Fou-Khan Tsang (aaff) hield de deelnemers een spiegel voor. De aandacht voor duurzaamheid lijkt soms af te nemen, maar de uitdagingen verdwijnen niet. “Duurzaamheid gaat uiteindelijk over de continuïteit van je organisatie. Het actieplan is geen eindpunt. Nu begint het echte werk: doen, leren en bijsturen.” Ook liet hij zien hoe AI ondernemers kan helpen om sneller en slimmer te werken, mits die technologie bewust wordt ingezet.

Coffee@Work wint de Koploperprijs

Een van de hoogtepunten van de middag was de uitreiking van de Koploperprijs 2026. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Rabobank en aaff, koos Coffee@Work als winnaar. De communicatie-opdracht viel op door de combinatie van een whitepaper, duurzaamheidsdocument, persoonlijke brief en video. De jury prees de heldere doelstellingen, concrete acties en de aandacht voor de volledige keten.

Maar makkelijk was de keuze niet: “Eigenlijk zijn jullie allemaal winnaars.” Die woorden van de jury kregen veel instemmend geknik in de zaal. Alle tien de deelnemers hadden gedurende het Koploperproject zichtbaar stappen gezet en lieten zien dat duurzaam & toekomstbestendig ondernemen op heel verschillende manieren vorm krijgt.

De grootste winst

Na de uitreiking van de Koplopercertificaten en tijdens de netwerkmomenten was het gezellig. Daar werd misschien wel de grootste opbrengst van het project zichtbaar. Niet alleen mooie plannen, maar ook nieuwe verbindingen. Coffee@Work werkt inmiddels samen met HSV TMP aan het hergebruik van piepschuim. Boerderij Mossel wisselt ideeën uit met ondernemers uit heel andere sectoren. En verschillende deelnemers gaven aan dat ze elkaar ook na het project willen blijven opzoeken. Of zoals René Rijpkema van Coffee@Work het samenvatte: “Het Koploperproject heeft ons geholpen om van losse duurzame initiatieven een concreet en realistisch plan te maken. Minstens zo waardevol zijn de nieuwe samenwerkingen die zijn ontstaan. Die nemen we mee naar de toekomst.”

Met deze tweede editie telt Ede inmiddels 21 Koplopers. Een groeiend netwerk van ondernemers dat laat zien dat toekomstbestendig ondernemen niet iets is wat je alleen doet, maar vooral samen.

Over het Koploperproject Ede II

De 10 deelnemende bedrijven zijn: Ingenieursbureau Land, Delinuts, Boerderij Mossel, BIT BV, Edese Zagerij, Coffee@Work, Tanatex Chemicals BV, Zwemschool ZwemZeker, Woonstede en HSV Technical Moulded Parts.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners in Ede: de gemeente Ede, aaff, Edes Bedrijfs Contact (EBC) en Rabobank Vallei en Rijn. De Koplopers worden de komende maanden begeleid door de adviseurs van het Koploperteam: Elise Vonk en Monique Morée.

Foto: De deelnemers, vertegenwoordigers van aaff en de gemeente Ede, samen met het Koploperteam Ede