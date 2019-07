Heineken pakt plastic beker berg aan tijdens festivals

Heineken heeft de ambitie om in Nederland over 10 jaar 100% circulair te zijn met al haar verpakkings- en promotiematerialen. Dat lijkt heel ver weg maar de ervaring leert: de tijd vliegt als je bakens wilt verzetten. Een grote stap voorwaarts bereik je stap voor stap. Maar waar begin je en wanneer? Heineken start nu, juist nu het festival seizoen in volle gang is. Wel zo feestelijk.

Die plastic zee van bekers op festivalterreinen en dansvloeren is ons een doorn in het oog; een beker hoort immers aan je mond en niet op de grond. Alleen al in juli en augustus voorzien we ruim anderhalf miljoen festivalgangers van één of meerdere drankjes. Dit is dus dé plek bij uitstek om verschillende manieren van inzameling en recycling te testen.

Een eerste stap is dat Heineken al haar bekers op de festivals Defqon.1, Welcome To The Future en Mysteryland van een ‘embossed’ logo voorzien. Oftewel; Heineken drukt een reliëf van het Heinekenlogo op een beker in plaats van een geprinte variant in kleur. Dat scheelt niet alleen liters inkt, een beker zonder een kleurtje is namelijk ook veel beter en milieuvriendelijker te recyclen. Heineken kan op deze wijze van het plastic van de gebruikte beker weer een mooie nieuwe beker maken. Een beker van hard plastic die ter plaatse kan worden hergebruikt is natuurlijk beter dan de wegwerpvariant. De ervaring leert echter dat festivalgangers het vervelend vinden om hun beker lang moeten vasthouden voordat ze ‘m kunnen retourneren. Heineken komt op Milkshake Festival met een handige ‘cupholder’ zodat beide handjes gewoon in de lucht kunnen. Met de cupholder wil de onderneming het gemak én het dansplezier vergroten.

Festivalgangers blij omdat de dansvloer niet gedeeld hoeft te worden met duizenden bekertjes. Heineken blij omdat we het waardevolle plastic netjes kunnen hergebruiken voor een heerlijke verfrissing. Komende zomer testen we meerdere manieren van inzamelen en recycling. Medio september bekijkt Heineken welke wijze het beste werkt en wat niet.