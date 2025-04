Op Eysinkweg 71 in Haarlem opent kringloopwinkel Zolder023 een nieuwe afdeling die helemaal gericht is op bouwproducten. Hier kunnen klussers uiteenlopende spullen vinden die inwoners, aannemers, bouwmarkten en woningcorporaties over hebben. De afdeling, die BouwZolder023 heet, wordt op dinsdag 15 april om 16.00 uur officieel geopend door wethouder Robbert Berkhout.

Elke klusser loopt er weleens tegenaan: overgebleven spullen. Ook bouwbedrijven blijven na projecten geregeld met producten zitten. Vaak zijn dat restpartijen zoals isolatiemateriaal, houtresten of een raamkozijn of wastafel. Meestal belanden die bij het afval, omdat mensen niet weten wat ze ermee aan moeten. Tegelijkertijd wordt bouwmateriaal steeds duurder. Vandaar dat veel klussers liever goedkope gebruikte of overgebleven nieuwe spullen kopen.

Dankzij samenwerkingen tussen lokale bedrijven wordt het aanbod van dergelijke tweedekans-bouwproducten in Haarlem alsmaar groter. Zo hebben bouwgroothandel Stiho en aannemersbedrijf Van der Worp recentelijk de handen ineengeslagen voor een ambitieus circulariteitsproject. Ook Filippo werkt aan een duurzame bouwsector. Daartoe is de bouwmateriaalhandel een samenwerking aangegaan met BouwZolder023.

Over die samenwerking is Thijs Kortmann, DGA bij Filippo, erg enthousiast: “Bij ons blijven regelmatig materiaalrestanten over die lastig zijn te gebruiken in de professionele bouw. Wij slaan deze materialen meestal nog een tijdje op, maar door de groeiende voorraad moeten we ze op een gegeven moment toch weggooien. Dat is zonde. Hoe mooi is het dat wij en BouwZolder023 daar voortaan nieuwe gebruikers blij mee kunnen maken?!”

Ook Jan van Buren, unitmanager van Zolder023, is enthousiast over BouwZolder023: “Ons doel is om zoveel mogelijk mooie spullen die bij mensen en bouwbedrijven overblijven tegen een scherpe prijs aan volgende gebruikers aan te bieden. Wij zijn een commerciële winkel, dus we willen onze klanten vooral hoogwaardige spullen aanbieden. Door het hergebruik van bouwproducten te vergemakkelijken willen we bovendien een bijdrage leveren aan een betere wereld.”

Voor de gemeente Haarlem is materiaalhergebruik eveneens een belangrijke prioriteit. Om de hoeveelheid Haarlems afval te verminderen schakelde zij De Bouwkringloop in. Die organisatie wil de lineaire Nederlandse bouwsector circulair maken. Daartoe zet ze in tientallen gemeentes brede bouwkringloop-samenwerkingen op. In Haarlem bleek Zolder023 deze uitdaging op te willen pakken, met als resultaat de nieuwe afdeling BouwZolder023.

Om spullen bij BouwZolder023 aan te bieden kunnen mensen de nieuwe app CIRQO gebruiken. Wie productfoto’s in CIRQO uploadt, krijgt meteen te horen of BouwZolder023 deze producten accepteert en kan ophalen. Dat scheelt een hoop gedoe, ook voor BouwZolder023, die de app gebruikt om uit de vele aangeboden spullen een zorgvuldige selectie te maken. CIRQO is gratis te downloaden in appstores en op de website van Zolder023.