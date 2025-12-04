De technologiesector zou tegen 2030 $ 800 miljard aan waarde kunnen vrijmaken in haar waardeketen als ze de natuur centraal stelt in haar activiteiten en toeleveringsketens, volgens een nieuw rapport van het Wereld Economisch Forum dat vandaag is gepubliceerd. Dit maakt deel uit van de $ 10,1 biljoen aan zakelijke kansen die zouden kunnen worden ontsloten als natuurvriendelijke oplossingen breed door de private sector worden omarmd.

Meer dan de helft van de verwachte $ 800 miljard komt uit upstream-activiteiten in de energie- en winningsindustrie, zoals de uitbreiding van hernieuwbare energie, het verbeteren van de winning van grondstoffen en het bevorderen van circulaire productie van elektronica en apparaten. Dit blijkt uit het rapport Nature Positive: Role of the Technology Sector, dat is ontwikkeld in samenwerking met Oliver Wyman.

Het nieuwe onderzoek voorspelt ook dat nog een derde van de verwachte waarde afkomstig zal zijn van infrastructuur en de gebouwde omgeving, waaronder energiezuinige gebouwen, slimme meters, hergebruik van afvalwater en duurzaam bouwen. De rest zou kunnen voortkomen uit natuurherstel, duurzaam landgebruik en sectoroverschrijdende energie-efficiëntiemogelijkheden die mogelijk worden gemaakt door digitale innovatie.

De groei van de technologiesector zal naar verwachting sterk blijven, aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI), cloud computing, de vraag naar hoogwaardige elektronica en grensverleggende innovaties, zoals quantum computing. De groei van de sector brengt een aanzienlijke ecologische voetafdruk met zich mee, inclusief intensief watergebruik, vervuiling en afval, broeikasgasemissies en landdruk.

Jaarlijks worden er meer dan 1 biljoen chips verkocht, die smartphones, auto’s, televisies en andere alledaagse apparaten van stroom voorzien. Achter de schermen zijn meer dan 11.000 datacenters in gebruik en de vraag ernaar zal naar verwachting jaarlijks met 19-22% stijgen tot 2030. Alleen al de productie van halfgeleiders verbruikt jaarlijks meer dan 1 biljoen liter water en is afhankelijk van de winning van metalen en kritieke mineralen. Wereldwijd verbruiken datacenters meer dan 60 gigawatt aan stroom, wat de piekvraag naar elektriciteit in heel Californië overtreft. De hardwareproductie is verantwoordelijk voor meer dan 60 miljard kilo e-waste per jaar, waarvan momenteel minder dan een kwart wordt gerecycled.

Beperkingen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen verzwakken de operationele efficiëntie en bedreigen de veerkracht van bedrijven. Deze kunnen worden aangepakt door praktijken zoals circulaire grondstoffenwinning te implementeren en door partnerschappen te bevorderen in de toeleveringsketens van mijnbouw en mineralen.

“Bedrijven die investeren in de natuur en de transitie maken naar netto-nul, natuurvriendelijke en veerkrachtige bedrijfsmodellen, zullen beter worden in het beheersen van risico’s en concurrentievoordelen genieten”, aldus Pim Valdre, hoofd Klimaat- en Natuureconomie van het Wereld Economisch Forum.

De snelle groei van technologie heeft geleid tot een toename van de ontwikkeling van infrastructuur, met name datacenters, wat leidt tot toenemende controle door lokale gemeenschappen en regelgevers. Deze voordelen omvatten een sterkere steun van gemeenschappen en regelgevers om te groeien, een grotere veerkracht tegen milieuschokken, evenals een betere afstemming op wat klanten, werknemers en investeerders verwachten en nieuwe mogelijkheden voor groei en kostenbesparingen.

Het rapport concludeert dat zeven praktische acties op het gebied van water, vervuiling en afval, landgebruik, broeikasgasemissies, energie, toeleveringsketen en beleidsbetrokkenheid technologiebedrijven kunnen helpen hun impact op en afhankelijkheid van de natuur beter te beheren. Door rekening te houden met de risico’s van natuurverlies kunnen bedrijven verstoringen beperken, de gevolgen van extreme weersomstandigheden, beleids- of markttransities en bredere systemische problemen verzachten en de blootstelling aan essentiële ecosysteemdiensten zoals schoon water verminderen, terwijl ze als eerste kansen voor positieve natuurontwikkelingen benutten.

De techsector is bijvoorbeeld momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 4% van het wereldwijde energieverbruik. Door hernieuwbare energie op te schalen, de energie- en waterefficiëntie te verbeteren en circulaire productie- en recyclingmodellen te bevorderen, kan de sector de impact op de natuur verminderen. De implementatie van innovaties zoals vloeistofkoeling in datacenters kan de uitstoot van broeikasgassen met wel 21% verminderen, terwijl initiatieven voor circulaire materiaalwinning tot wel 95% emissiereducties hebben opgeleverd in vergelijking met nieuwe mijnbouw.

Zoals Nick Studer, President en Chief Executive Officer van Oliver Wyman, opmerkte: “De techsector heeft de kans om voorop te lopen in zowel economische groei als de natuurvriendelijke transitie – maar er is geen tijd voor uitstel.”