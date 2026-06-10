Vandaag is door brancheorganisaties van winkel- en horecahuurders, -verhuurders en -beheerders de Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed gelanceerd. Dat gebeurde bij de Altera stand op de PROVADA, de grootste vastgoedbeurs van Nederland. De Green Lease wordt de standaard voor het maken van duidelijke en haalbare afspraken over de verduurzaming van winkel‑ en horecapanden. Het kan als bijlage bij huurcontracten worden gevoegd. De Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed vormt een uitstekende basis voor praktisch overleg en het vastleggen van verduurzamingsafspraken tussen huurder en verhuurder bij het aangaan, of verlengen van een huurovereenkomst, bij onderhoud of verbouwing en bij nieuwe verduurzamingsplannen.

Breed gedragen

IVBN, Vastgoed Belang, SPPV, Vakcentrum, CBL, RND, KHN, VOG, VGM NL en INretail hebben de Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed afgelopen jaar ontwikkeld. Door deze samenwerking kwam een neutraal maar breed gedragen instrument tot stand dat focust op praktische samenwerking tussen huurder en verhuurder van een winkel- of horecapand.

Afspraken op maat

De Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed helpt huurders en verhuurders om gestructureerd het gesprek te voeren over verduurzamingsmaatregelen en om afspraken vast te leggen die passen bij het pand en de onderneming. Het schrijft niets voor en legt geen nieuwe verplichtingen op. De verhuurder en huurder van een winkel- of horecapand bepalen zelf wat zij afspreken, wanneer en onder welke voorwaarden. De Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed biedt een overzichtelijke checklist met thema’s, waarover verhuurder en huurder samen afspraken op maat kunnen maken.

Verduurzamingsafspraken kunnen o.a. gemaakt worden over:

energie besparende maatregelen, waaronder isolatie en ledverlichting;

het toepassen van duurzame energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen;

onderhoud, vervanging en verduurzaming van installaties op natuurlijke momenten;

water besparende maatregelen, afvalscheiding en materiaalgebruik;

het delen van energie‑ en waterverbruiksgegevens om inzicht te krijgen en bij te sturen.

Alle belangen vertegenwoordigd

Omdat verduurzaming van winkel‑ en horecapanden zowel de huurder als de verhuurder raakt, zijn overleg en duidelijke afspraken tussen de partijen belangrijk. Daarom is de Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed door de organisaties die zowel huurders als verhuurders vertegenwoordigen in gezamenlijkheid uitgewerkt en beschikbaar gesteld voor de markt. Deze organisaties zijn verder geen partij bij individuele afspraken tussen huurders en verhuurders.

Met de Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed willen de initiatiefnemers het vastleggen van afspraken over de verduurzaming van winkel‑ en horecapanden overzichtelijker en concreter maken en zo bijdragen aan de versnelling ervan. De leidraad is een praktische uitwerking van het inspiratiedocument ter verduurzaming van winkelpanden dat bij een eerdere editie van PROVADA bekend werd gemaakt.