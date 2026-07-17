Muziekgebouw Eindhoven is beloond met de internationale Green Key Goud-certificering, de hoogste onderscheiding binnen het duurzaamheidskeurmerk voor de hospitalitybranche! Om het gouden certificaat te behalen voldoet Muziekgebouw Eindhoven aan alle verplichte duurzaamheidscriteria én aan aan 58% van de aanvullende normen.

De afgelopen jaren heeft MgE verschillende maatregelen getroffen om de milieubelasting te verminderen:

De elektriciteit in het gebouw draait 100% op windenergie;

Alle gebouwverlichting is vervangen door LED-verlichting en de podiumverlichting wordt stapsgewijs omgebouwd van halogeen naar LED;

Kranen en douches zijn voorzien van waterbesparende voorzieningen;

Ons printpapier is gerecycled papier en we gebruiken gecertificeerd toilet- en handdoekpapier;

We gebruiken interieur-, sanitair- en vloerreinigers die zijn voorzien van een EU Ecolabel keurmerk.

Het behalen van het Green Key Nederland keurmerk is geen eindpunt, maar juist een volgende stap in een langdurig verduurzamingstraject. De certificering bevestigt de stappen die we afgelopen jaren hebben gezet op het gebied van duurzaam ondernemen. Door blijvend te investeren in verbeteringen, willen we niet alleen onze eigen ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook bezoekers, partners en leveranciers inspireren om samen bij te dragen aan een duurzamere toekomst