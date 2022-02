Vandaag is een nieuwe podcast gelanceerd die diverse duurzame thema’s zal aanstippen. Wekelijks komen experts aan het woord die hun kennis, visie en passie op het gebied van duurzaamheid met de luisteraar delen. De presentatie van ‘De Duurzame Podcast’ wordt verzorgt door duurzaam ondernemers Nick van Moerkerk en Thijs Lindhout.

“Het is een jarenlange wens om een podcast te lanceren waarbij we mensen écht inspireren om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Dat kunnen de experts die we gaan interviewen als geen ander.” zegt oprichter Nick van Moerkerk. “Net als met ons bedrijf De Duurzame Adviseurs, is het onze missie om over te brengen dat duurzaamheid niet alleen belangrijk en noodzakelijk is. Het is ook leuk, kan super concreet zijn en het geeft je een goed gevoel om er mee aan de slag te gaan.”. Voegt Thijs Lindhout er aan toe.

De doelgroep van deze podcast is iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid. Verschillende onderwerpen komen aan het bod. Van het verduurzamen van organisaties tot aan de voor- en nadelen van de elektrische auto. En van het smelten van de poolkappen tot aan wat je zelf privé kunt doen om duurzamer te leven.

Elke dinsdag staat er een nieuwe aflevering online. In de eerste aflevering, die vandaag online is gekomen, wordt Suze Gehem geïnterviewd. Suze is o.a. oprichter van De Groene Grachten. In dit interview wordt ingegaan op hoe je elk pand, tot aan een kerk en een fort toe, kunt verduurzamen. “Als dat lukt, dan moet het ook lukken met je eigen woonhuis”, luidt het in deze aflevering.

Voor de komende weken zijn al grote namen bevestigd. Zo zullen filosoof Ruud Veltenaar, professor Ad van Wijk, duurzaam ondernemer Ruud Koornstra, cabaretier Dolf Jansen en circulair bouwen expert Yvette Watson aanschuiven.

Het motto van Nick en Thijs: we willen kennis overbrengen en mensen raken in het hart, maar er mag ook gelachen worden!

De Duurzame Podcast is te beluisteren via Spotify en elke podcast app. En te kijken via YouTube:



Foto: Opname aflevering 1. V.l.n.r. Nick van Moerkerk, Suze Gehem, Thijs Lindhout