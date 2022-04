Op 12 april organiseerde Been Management Consulting de zevende Xpedition to the Source, met dit keer als thema ‘The Interdependence of BCorps’. BCorps zijn bedrijven die voldoen aan de hoogste standaarden voor duurzaamheid, werknemers, klanten, transparantie en de gemeenschap. Er zijn wereldwijd bijna 5.000 BCorps, waaronder bekende merken als Ace&Tate, Auping, Ben&Jerry’s, Coursera, Patagonia, Tony’s Chocolonely, Triodos Bank, WeTransfer etc. Samen vormen zij een wereldwijde gemeenschap van bedrijven die ‘business as a force for good’ inzetten.

‘The Interdependence of BCorps’

In de studio schoven leiders van verschillende BCorps aan om hun ideeën en ervaringen te delen. Eregast was Joseph Kenner, de CEO van Greyston. Het Amerikaanse bedrijf is een van de twaalf ‘founding BCorps’ en staat bekend om haar inclusieve wervingsbeleid. Ook in de studio: Bert van Son, oprichter van het circulaire modelabel MUD Jeans en Merijn Dols, director bij Danone, een van de weinige multinationals die gaat voor volledige BCorp cerfticering. Veronique Misteli, oprichter van Misteli Creative Agency, was er ook. Aan tafel waren ook Marcello Palazzi, mede-oprichter van de organisatie achter BCorp voor Europa en Patrick Filius, partner bij Been Management Consulting. Wat nemen we mee uit deze online rondetafel discussie?

‘Open hiring’ bij Greyston

Dat je ‘business as a force for good’ kunt inzetten, bewijst Greyston wel. Deze bakkerij staat bekend om haar ‘open hiring policy’. Iedereen mag in de bakkerij aan de slag, ongeacht je opleiding of achtergrond. Of je nu net in de VS bent aangekomen of net uit de gevangenis komt – iedereen mag starten. Doordat Greyston kansen geeft aan iedereen, heeft dit niet alleen een positief effect op de medewerkers zelf, maar ook op de gehele gemeenschap. Mensen uit een kansarme positie krijgen bij Greyston de kans om voor zichzelf te zorgen en om door te groeien, ook naar nieuwe banen bij andere bedrijven.

“We want people to be able to take care of themselves and their families. To become independent and less dependent on the government for help.” – Joseph Kenner, CEO of Greyston.

Wellicht is ‘open hiring’ niet voor elke B Corp een oplossing; het werk is soms te specifiek om helemaal geen eisen te stellen. Toch zijn er nog veel meer BCorps die via hun aannamebeleid extra willen bijdragen aan een inclusieve economie. Marcello Palazzi noemt een aantal mooie voorbeelden: een bakkerij in Zuid-Amerika waar alleen alleenstaande moeders werken en een soepmakerij waar oma’s de scepter zwaaien.

BCorp als aantrekkelijke werkgever

Ook voor een bedrijf zelf heeft de BCorp status vaak een positief effect. Steeds meer getalenteerde jonge mensen zoeken bewust naar een baan bij een BCorp, omdat zij via hun werk een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Zo lukt het het MUD Jeans om slimme, intrinsiek gemotiveerde mensen aan te trekken, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. “Sterker nog, ze vinden ons zelf en kloppen bij ons aan,” vertelt CEO Bert van Son. Ook bij Been Management Consulting merken we dat een BCorp zijn een extra dimensie als werkgever geeft. “Samen aan een groter doel, een ‘purpose’ werken, geeft veel meer energie”, aldus Patrick Filius.

Gedeelde waarden van BCorps

Geen van de bedrijven aan tafel was al een BCorp vanaf de start. Toch werkten de ondernemer-oprichters aan tafel, Veronique Misteli en Bert van Son, al grotendeels in lijn met de BCorp gedachte. Namelijk: niet alleen denken aan winst, maar juist ook aan de bredere groep stakeholders in de samenleving. Misteli Creative Agency werkte altijd al vanuit ‘purpose’ en gebruikt communicatie graag als vliegwiel voor positive verandering. De stap naar BCorp worden, voelde heel logisch. Voor MUD Jeans, bekend van spijkerbroeken gemaakt van oude spijkerbroeken, ligt daarbij de nadruk op circulariteit. “Maar als ik onze kernwaarde samenvat, dan is dat toch ‘Transparantie’, want dat is in de mode-industrie echt een uitzondering,” zegt Bert van Son.

Een multinational als BCorp?

Voor Danone, bijzonder omdat het een van de weinige multinationals is die streeft naar volledige BCorp certificering, startte het proces ‘van shareholders naar stakeholders’ al in 1972. Hun toenmalige CEO initieerde dit en inmiddels komt 50% van Danone’s omzet uit BCorp producten. Het mooie van het BCorp-schap is dat je die verantwoordelijkheid voor de brede groep stakeholders ook vastlegt in je bedrijfsstatuten. Daarbovenop kun je in de VS en in Frankrijk ook een speciale rechtsvorm kiezen, een Benefit Corporation (wat overigens niet hetzelfde is als BCorp). En dat is ook wat Danone wil doen, legt Merijn Dols uit, “want zo veranker je het belang van stakeholders ook in je bedrijf.”

Een nieuwe definitie van succes

Want de realiteit voor veel bedrijven is nog steeds dat zij gestuurd worden vanuit de ‘shareholders’: op winst en kwartaalcijfers. We hebben echt een nieuwe definitief van succes nodig, was ook de consensus aan tafel. Laten we, net als de oorspronkelijke bewoners van Amerika en net als veel familiebedrijven, besluiten nemen die ook voor de generaties na ons goed zijn. En laten we ook respect hebben en goede relaties aangaan met leveranciers, klanten, medewerkers, collega-bedrijven. Dat sluit ook aan op het thema van deze ronde tafel discussie: ’the interdependence of Bcorps’. BCorp is een wereldwijde beweging van bijna 5.000 bedrijven die ‘business as a force for good’ inzetten en naar verwachting groeit dit door tot 20.000. Er zijn veel BCorps die ook elkaar helpen. Of dat nou in een alliantie is van lokale BCorps, of door het delen van ervaringen op het platform van BCorp of door het helpen van bedrijven die willen starten met hun BCorp proces. De BCorps stellen zo samen een nieuwe norm: ‘good is the new cool’. Precies wat wij bij Been Management Consulting ook altijd zeggen: ‘doing good is great for business’.