Euro Pool System: een wereld van circulaire waarde

Euro Pool System lanceerde op de Fruit Logistica 2020 zijn nieuwe campagne ‘Unfold a world of circular value’. Als toonaangevende logistieke dienstverlener laat Euro Pool System zien hoe hun product cirkelwaarde toevoegt, zorgt voor maximale efficiëntie en afval voorkomt. Dit is sinds de oprichting van Euro Pool System de leidraad voor de huidige circulaire innovaties.

Euro Pool System is ervan overtuigd dat duurzaamheid en efficiëntie in de versketen hand in hand gaan. Dit was en is nog steeds de primaire motivatie voor het creëren van circulaire innovaties, die in de eerste plaats de versketen optimaliseren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verminderen. Deze innovaties variëren van maatwerk in verpakkingen tot het verduurzamen van het vervoer, waaronder het initiatief CoolRail, dat in 2019 is gestart Deze temperatuursgestuurde trein vervoert drie keer per week versproducten tussen Valencia en Rotterdam en levert een aanzienlijke CO2-reductie op van 70% – 90%.

Maximale efficiëntie en afvalvermindering

Het geavanceerde pooling systeem brengt ook de efficiëntie naar een hoger niveau, compleet met verpakkingsoplossingen en logistieke diensten van Euro Pool System in 30 Europese landen die een full-service pakket bieden aan partijen die actief zijn in de versketen. Het systeem is volledig gericht op hergebruik, het verkleinen van de transportafstanden en het optimaliseren van de laadcapaciteit.

Het poolsysteem vermindert de hoeveelheid afval in de toeleveringsketen. De stevige trays kunnen meer dan zeven jaar worden hergebruikt, waardoor er geen eenmalig te gebruiken verpakkingen meer nodig zijn. Een studie van het Duitse Fraunhofer-instituut berekende dat eenmalige transportverpakkingen leiden tot een verlies van 4,2% van de producten in de versketen, terwijl herbruikbare plastic transportverpakkingen leiden tot een verlies van slechts 0,1%.