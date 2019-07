Einde aan wegwerpplastic in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland doet het gebruik van wegwerpplastic in de ban. Saba, Sint Eustatius en Bonaire tekenen daartoe een overeenkomst met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en Waterstaat). De intentie is om met hulp van de Rijksoverheid snel een einde te maken aan het gebruik van wegwerpplastic in Caribisch Nederland. Uiterlijk 2021 willen de drie eilanden stoppen met het gebruik van wegwerpplastic. Dit is een belangrijke stap om de eilanden schoon te houden, plastic soep te voorkomen en daarmee ook de natuur op en rond de eilanden te beschermen.

Afspraak

De drie eilandbesturen tekenen een afspraak met staatssecretaris Van Veldhoven om een eind te maken aan het gebruik van wegwerpplastic. Van Veldhoven: “De foto van een schildpad met een rietje in zijn neus is een berucht voorbeeld van wat weggegooid plastic kan aanrichten. Die schildpadden zwemmen hier, in de Caribische zee. En ook voor het klimaat is de stap die we nu zetten goed; plastic na één keer gebruiken weggooien en verbranden is simpelweg doodzonde”.

Voor de eilanden is dit een volgende stap om beter met afval en grondstoffen om te gaan. Aan het afvalbeheer is al het nodige gebeurd. De eilandraden van Bonaire en Saba namen eerder al moties aan om een einde te maken aan wegwerpplastic. En vrijwilligers raapten op Saba de afgelopen weken zo’n 400 vuilniszakken met afval bij elkaar. Eilandsecretaris van Saba Tim Muller: “Als je op Saba landt zie je als eerste een bord met “Saba; the unspoiled queen”. Mensen komen hier om te wandelen en te duiken in onze prachtige natuur. We kunnen ons simpelweg geen plastic soep veroorloven. Heel goed om nu samen met Sint Eustatius, Bonaire en het Rijk deze concrete stap te zetten om de natuur in stand te houden”.

Ook voor Bonaire en Sint Eustatius zijn de leefbaarheid van de eilanden en het beschermen van het milieu een belangrijke drijfveer om een eind te maken aan het gebruik van wegwerpplastic. De koraalriffen rond de eilanden staan bekend om hun schoonheid, en zijn belangrijk voor de economie. Alleen al op Bonaire vinden zo’n 500.000 duiken per jaar plaats.

Samenwerking om wegwerpplastic zo snel mogelijk uit te bannen

De drie eilanden stellen binnen een jaar een plan van aanpak op om wegwerpplastic uit te bannen. Streven is het verbod uiterlijk in 2021 van kracht te laten worden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt financieel bij en levert juridische expertise, bijvoorbeeld over het opstellen van de nodige regelgeving om het wegwerpplastic op Caribisch Nederland uit te bannen. Ook worden de ervaringen uit Europees Nederland in de strijd tegen het wegwerpplastic meegenomen. Denk daarbij aan de resultaten van het recyclen van kunststof verpakkingen en het verbod op gratis plastic tasjes.

Volgende stap

De afspraken op Caribisch Nederland zijn de volgende stap in de strijd tegen het wegwerpplastic en het bevorderen van een economie zonder afval. Het kabinet wil in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken door beter om te gaan met de materialen die we al hebben. Het uiteindelijke doel: een volledig circulaire economie in 2050.