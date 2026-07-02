De overheid moet de circulaire economie centraal zetten in het Nederlandse industriebeleid. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een position paper. Volgens de ondernemersorganisaties kan Nederland zo zijn weerbaarheid, verdienvermogen en verduurzaming versterken.

De discussie over de circulaire economie gaat allang niet meer alleen over afval of recycling. In een wereld met toenemende geopolitieke spanningen, schaarser wordende grondstoffen en scherpere internationale concurrentie, raakt circulariteit steeds meer aan onze economische positie en strategische autonomie.

Het verdienvermogen onder druk

Nederland is voor veel kritieke grondstoffen afhankelijk van import. Tegelijkertijd hebben recyclingbedrijven, de maakindustrie en andere partijen in de circulaire keten te maken met oplopende kosten en een minder aantrekkelijk investeringsklimaat. Dat zet niet alleen de verduurzaming onder druk, maar ook onze leveringszekerheid en het verdienvermogen van de Nederlandse economie.

Creëer voorwaarden om te investeren

De vraag is daarom niet óf we werk willen maken van een circulaire economie, maar hoe we de voorwaarden creëren waarin bedrijven kunnen investeren. Europa heeft daarin een belangrijke rol door via productregelgeving de vraag naar circulaire materialen aan te jagen. Nederland moet zorgen voor een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat, bestaande circulaire bedrijvigheid behouden en terughoudend zijn met nationale maatregelen die internationaal opererende ketens verder op achterstand zetten.

De bouwsteen van modern industriebeleid

Een circulaire economie is geen doel op zich, maar een logische bouwsteen van modern industriebeleid. Ze draagt bij aan een grotere leveringszekerheid van grondstoffen, stimuleert innovatie, versterkt de maakindustrie en beperkt de druk op het milieu. Als Europa de vraag stimuleert en Nederland investeringen faciliteert, krijgen bedrijven de ruimte om de omslag daadwerkelijk te maken.

Met het oog op het commissiedebat Circulaire Economie op 1 juli hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een position paper opgesteld met voorstellen voor een weerbare, concurrerende en duurzame economie. Lees het position paper hier.