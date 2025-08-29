Tata Steel Nederland is al een tijd in gesprek met het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) over een vergroening van de fabriek. Maar KGG blijkt geen alternatieven te hebben voor het geval dat de gesprekken op niets uitlopen of als Tata Steel voortijdig niet meer levensvatbaar is. Samen met Gezondheid op 1 ontwikkelde Urgenda daarom een plan B.

In het rapport Wijmond – van staal naar mens centraal worden 25 bouwstenen geboden voor een alternatieve invulling van het 750 hectare grote terrein. Vervolgens hebben we een aantal bouwstenen gekozen en daarmee invulling gegeven aan 3 alternatieve scenario’s. Ook andere variaties zijn mogelijk en kunnen worden bepaald door de prioriteiten die beleidsmakers, politici en omwonenden stellen. Belangrijk is dat we ons niet blindstaren op één optie en dat het gesprek over de alternatieven gevoerd wordt.

Over het rapport

Het rapport bekijkt verschillende alternatieve scenario’s voor het terrein van TSN, variërend van staal maken met halffabrikaten van elders tot een nieuwe woonwijk aan zee bouwen. In het rapport wordt het Groen Staalplan van Tata Steel zelf afgezet tegen deze scenario’s. Uit de vergelijking kan geconcludeerd worden dat de overheidssteun die nodig is, ongeveer gelijk is voor het Groen Staalplan, scenario 2 en scenario 3. Bij scenario 1, het bouwen van een stad, kan de overheid tot 4 miljard euro besparen, omdat woningbouw op het terrein inkomsten oplevert. Als we kijken naar de jaarlijkse kosten en opbrengsten voor de maatschappij als geheel is scenario 2, het natuur- en innovatiegebied, het grootst. Dit komt vooral door de maatschappelijke baten van natuur, meer werkgelegenheid en lagere zorgkosten. Het Groen Staalplan is voor wat betreft maatschappelijke baten de minst aantrekkelijke optie.

In het rapport wordt niet gepleit voor een specifiek toekomst­pad voor Tata. Het biedt een hand­reiking om keuzes te maken. Er zijn namelijk ook andere opties dan een maatwerk­subsidie voor het Groen Staalplan van TSN. Verschillende scenario’s kunnen aantrek­kelijk zijn, afhankelijk van de prioriteiten die beleids­makers en politici stellen. Het is van belang dat we ons niet blind­staren op één optie. Dit is ook nuttig mocht de fabriek onverhoopt plotseling sluiten. Dan ligt er tenminste een plan B.

