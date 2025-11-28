De Cobouw Awards 2025 werden op donderdagmiddag 27 november uitgereikt tijdens het Cobouw Live-event in het Afas Theater in Leusden. De Cobouw Award voor meest duurzame bouwer gaat dit jaar naar Mourik. Ecodorp Klein Oers van bouwbedrijf Versteegden kreeg de Duurzaamheid Award. Havenbedrijf Rotterdam ontving de award voor meest duurzame opdrachtgever. Sanne Beckers, duurzaamheidsexpert bij Nico de Bont kreeg de Young Talent Award.

Meest duurzame bouwer: Mourik

De Cobouw Award voor meest duurzame bouwer gaat dit jaar naar Mourik. PwC beoordeelde samen met Cobouw de wijze waarop de vijftig grootste bouwbedrijven van Nederland rapporteren over hun duurzaamheidsdoelen. In de beoordeling concluderen PwC en Cobouw dat bij Mourik ‘duurzaamheid sterk verankerd is in een duidelijk value creation model’. Ook is sprake van ‘een sterke integratie van klimaatrisico’s in strategie en business risico analyses’. Verder wordt geconcludeerd dat de duurzaamheidsrapportage van Mourik ‘duidelijk omschreven ambities, strategie, acties, benodigde resources en voortgang’ bevat.

Duurzaamheid Award: Ecodorp Klein Oers, bouwbedrijf Versteegden

Uitgeroepen tot meest duurzame project van het jaar is Ecodorp Klein Oers. Volgens de jury toont het project aan wat kan ontstaan als bevlogen bewoners, bouwer (bouwbedrijf Versteegden), ontwerper (Archi3O) en corporatie (Woonstichting Thuis) zich vanaf dag één committeren aan duurzaam en sociaal bouwen. ‘Het antwoord op de kernvraag kan dit nog duurzamer? bleek bij de bouw van de 16 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in heel veel gevallen: dat kan. Het resulteerde in een biobased oase, waar van fundering tot dak is geïnnoveerd met natuurlijke en hergebruikte materialen. In het oog springen de fundering van glassteen, de speciale aandacht voor watergebruik met waterarme toiletten en een filtrerende wadi, en het aansluiten van meerdere woningen op één warmtepomp.’

De jury prijst ook de inzet op monitoring en kennisdeling. ‘Bij de filtrerende wadi wordt gemeten hoe schoon het water wordt en wat de klimaat-adaptieve impact is. In het buurthuis worden nieuwe materialen als schimmelisolatie toegepast en getest. Zo helpt het ecodorp de duurzame transitie in Nederland verder.’

Meest duurzame opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam is uitgeroepen tot meest duurzame opdrachtgever in de bouw. Cobouw en PwC beoordeelden het duurzaamheidsbeleid van zo’n vijftig opdrachtgevers. Het havenbedrijf sprong daarbij in het oog. ‘Havenbedrijf Rotterdam laat zien dat duurzaamheid geen bijzaak is, maar de kern van toekomstbestendig opdrachtgeverschap. Denk aan schone scheepvaart stimulans, warmteallianties, wind- en zonne-energie in de haven, investeringen in CO2-afvang’, stellen Cobouw en PwC vast. Bovendien stuurt het havenbedrijf op duurzaamheid in gunningscriteria, creëert het ruimte voor pilots, investeert het in randvoorwaarden en neemt het een pioniersrol aan’.

Young Talent Award: Sanne Beckers, duurzaamheidsexpert bij Nico de Bont

Sanne Beckers, duurzaamheidsexpert bij Nico de Bont, is uitgeroepen tot Young Talent van het jaar. De jury is diep onder de indruk van de energie en overtuigingskracht van Beckers. ‘Sanne praat niet eindeloos over duurzaamheid, ze doet het gewoon. Ze stapte resoluut af van glas- en steenwol en zette vol in op natuurlijke materialen.’ De jury prijst haar als ‘een doener die mensen verbindt, kennis deelt en leidinggevenden uitdaagt zonder zelf de baas te willen zijn. Bescheiden, slim en doortastend: Sanne laat zien dat echte verandering begint bij mensen die durven.’