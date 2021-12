Cycloon en bol.com maken bezorging samen duurzamer en socialer

Cycloon en bol.com kondigen vandaag een voorgenomen strategische samenwerking aan waarbij bol.com aandeelhouder wordt van Cycloon. De partijen willen gezamenlijk de groei van Cycloon versnellen en delen de ambitie om bezorging duurzamer en socialer te maken. Het huidige management van Cycloon wordt voortgezet en de bestaande aandeelhouders van Cycloon blijven als aandeelhouders betrokken. De transactie, waarbij bol.com een meerderheidsbelang verkrijgt, wordt naar verwachting afgerond in de eerste helft van 2022 en is onderhevig aan advies van de betrokken ondernemingsraad en gebruikelijke goedkeuringen.

Met de groei van de e-commerce en aanverwante logistieke sector nemen de uitdagingen toe op het gebied van bezorgcapaciteit en impact op milieu en infrastructuur. Door de samenwerking met bol.com kan Cycloon haar missie om groen en sociaal te bezorgen substantieel versnellen en ontstaat er een toekomstbestendige positie met sterke groeimogelijkheden in een competitieve markt. Voor bol.com zorgt de samenwerking ervoor dat een groter deel van de pakketten per fiets bezorgd kan worden en dat het online retail platform klanten de beste service in bezorging kan bieden.

Groen en sociaal

Directie en aandeelhouders blijven vol inzetten op de sociale cultuur en duurzame missie van Cycloon om de organisatie te laten groeien en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Cycloon verstuurt met haar landelijke netwerk van fietskoeriers en postbezorgers voor duizenden klanten post en pakketten door heel Nederland. Dit doet Cycloon zoveel mogelijk op een slimme manier, aangestuurd door menskracht en bruine boterhammen. Hierdoor wordt er jaarlijks nu al 1600 ton CO2 bespaard en zijn er 600 mensen met een (voormalige) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk bij het bedrijf. Cycloon kijkt ernaar uit om na de transactie de post- en pakketbezorging voor huidige en ook nieuwe klanten voort te zetten, en daarnaast ook pakketten te leveren voor bol.com. Het betreft hier zowel pakketten van bol.com zelf als pakketten van verkooppartners die hun artikelen opslaan in de distributiecentra van bol.com.

Sterke basis voor samenwerking

Wat beide bedrijven gemeen hebben is het lef om het anders te doen. De mentaliteit om als team aan de slag te gaan en de no-nonsense cultuur. Dat is een hele mooie basis voor een succesvolle samenwerking. Marieke Snoek, algemeen directeur Cycloon: “De samenwerking met bol.com geeft ons de kans om op een nog veel grotere schaal impact te maken. We investeren verder in onze mensen, het netwerk en onze partners en dat stelt ons in staat om de dienstverlening voor onze huidige en nieuwe klanten te verbeteren en verder uit te breiden. Daarbij hebben we uitvoerig gesproken over de principes waar we als organisaties voor staan en voor blijven staan.”

Duurzame en flexibele bezorging versnellen

Bol.com heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en de samenwerking met Cycloon draagt daar substantieel aan bij. Vincent Weijers, directeur Logistiek & Operatie (COO) bij bol.com: “We geloven enorm in de duurzame en sociale missie van Cycloon. Tegelijkertijd is het voor bol.com en zijn verkooppartners een unieke mogelijkheid om de verduurzaming van onze groeiende pakketbezorging te versnellen en onze bezorgcapaciteit uit te breiden. Ook kunnen we het gemak en de service voor onze klanten nog verder verbeteren met flexibele en slimme bezorging. Toewerken naar een duurzame en maatschappelijk verantwoorde last mile is cruciaal voor de toekomst van e-commerce en we zullen blijven samenwerken met al onze bezorgpartners om dit te realiseren. Met het meerderheidsbelang in Cycloon zetten we een nieuwe stap richting onze uitgesproken ambitie om onze directe voetafdruk in 2025 terug te brengen tot 0 gram CO2-uitstoot per pakket.”