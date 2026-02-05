De belangstelling in de zorg voor duurzaamheidsrapportages is groot. Voor het NVZ-webinar over CSRD-light op 29 januari 2026 hadden zich 170 ziekenhuisbestuurders, duurzaamheidscoördinatoren en andere professionals aangemeld. Sprekers uit de praktijk boden inzicht in het toegankelijk maken van inzet en resultaten op het gebied van duurzaamheid. Hoewel de meeste ziekenhuizen niet CSRD-plichtig zijn door recente Europese versoepelingen, blijft de behoefte aan transparante duurzaamheidsinformatie groeien. Het gaat dan om E (environment/milieu), S (social/maatschappij) en G (governance). Banken, zorgverzekeraars en andere ketenpartners zullen vaker duurzaamheidsdata uitvragen. CSRD-light blijkt dan een praktisch en strategisch hulpmiddel.

Waarom CSRD-light relevant blijft

Tijdens het webinar schetste Chris van den Haak (BDO) de actuele ontwikkelingen rondom duurzaamheidsrapportages. Door Europese aanpassingen valt ongeveer 90% van de oorspronkelijk beoogde organisaties niet langer onder de verplichte CSRD-rapportage. Toch blijft de essentie overeind: organisaties moeten inzicht geven in hun impact op milieu, maatschappij en governance.

Voor ziekenhuizen betekent dit dat zij, ook al is het niet wettelijk verplicht, wel degelijk te maken krijgen met toenemende informatieverzoeken. Banken en zorgverzekeraars zullen de komende jaren stapsgewijs meer ESG-gegevens gaan opvragen.

De afgelopen twee jaar begeleidde BDO zeventien NVZ-ziekenhuizen bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse, stakeholderbetrokkenheid en het opstellen van een voorbeeldverslag. De uitkomsten laten zien dat ziekenhuizen grotendeels dezelfde thema’s belangrijk vinden. Samen optrekken leidt tot betere kwaliteit, lagere kosten en een gedeelde taal voor duurzaamheid.

Amphia: strategische sturing

Amphia liet zien hoe duurzaamheid al stevig is ingebed in de organisatie. Met een duidelijke strategische pijler Duurzame Bedrijfsvoering, ambitieuze doelen (zoals de Green Deal en het gouden niveau van de Milieuthermometer Zorg) en meer dan twintig Greenteams is duurzaamheid breed verankerd.

Voor Amphia is CSRD-light vooral een hulpmiddel voor strategische sturing. De aanpak helpt risico’s beter te beheersen, transparanter te communiceren met stakeholders en prestaties te vergelijken met andere ziekenhuizen. Hoewel Amphia niet CSRD-plichtig is, kiest het ziekenhuis ervoor om door te gaan met rapporteren. In 2026 onderzoeken zij welke vorm het beste past: volledige CSRD, CSRD-light of een compacte managementsamenvatting.

Zuyderland: betrek stakeholders

Zuyderland, een brede zorgorganisatie met 11.000 medewerkers, leek wél CSRD-plichtig te worden via één van de entiteiten. Door de recente versoepelingen is dat niet langer het geval. Toch kiest Zuyderland bewust voor een gestructureerde vorm van rapporteren.

De organisatie weegt vier opties af: volledige CSRD, CSRD-light, VSME of een eigen rapportagevorm. Uiteindelijk valt de keuze op CSRD-light, omdat dit raamwerk zowel houvast als flexibiliteit biedt. Het sluit aan bij de omvang van de organisatie, de bestaande duurzaamheidsinitiatieven en de behoefte om stakeholders transparant mee te nemen in de voortgang.

Zuyderland benadrukt dat rapportage geen doel op zich mag zijn. De rapportage moet inhoudelijk waardevol zijn en bijdragen aan betere besluitvorming. Daarom is stakeholderconsultatie een vast onderdeel van hun aanpak, net als structurele borging in de reguliere bedrijfsvoering. Met tools zoals Zenya (voor borging, workflows en risicomanagement) en de Milieubarometer (voor KPI’s en monitoring) bouwt Zuyderland aan een duurzaamheidsrapportage die toekomstbestendig is.

Duurzaamheid verankeren

Het webinar liet zien dat CSRD-light door veel ziekenhuizen wordt gezien als een praktisch, strategisch en schaalbaar hulpmiddel. Niet omdat het moet, maar omdat het helpt om verduurzaming structureel te verankeren, risico’s te beheersen en transparant te communiceren met stakeholders.

Samenwerking binnen de sector, zoals in het traject van NVZ en BDO, zorgt voor gedeelde kennis, vergelijkbare rapportages en efficiëntere processen. Voor bestuurders en duurzaamheidscoördinatoren biedt CSRD-light daarmee een kansrijk kompas om de ESG-verantwoording naar een hoger niveau te tillen.