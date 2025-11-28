Op basis van de inzendingen voor de CSRD Awards 2025 (de jaarverslagen over 2024) is een 2025 CSRD Best Practices Rapport gepubliceerd door Impact Institute.

Impact Institute analyseerde de ingezonden verslagen en de motivatiebrieven, van de in totaal 57 bedrijven die zichzelf opgaven, en kwam tot een shortlist van 11 bedrijven, 8 grote en 3 MKB ondernemingen. Een jury onder leiding van emeritus hoogleraar Dick de Waard koos twee winnaars die bekend werden gemaakt op CSRD DAY 2025: Koninklijke Heijmans N.V. (categorie grootbedrijf) en opnieuw Schijvens Corporate Fashion (categorie MKB/overig) .

Het werk van de winnaars – en ook dat van andere deelnemers – biedt inspiratie en handvatten voor iedereen die met ook de CSRD aan de slag gaat. Veel bedrijven stoeien met hun duurzaamheidsrapportage. Dat is sinds de aankondiging van de CSRD niet anders geworden. Een aantal verslagen over het boekjaar 2024 geeft mooie voorbeelden van geslaagde implementatie. Welke lessen bieden deze best practices?

Impact Institute faciliteert dit graag met een ‘Best Practices’ rapport, dit jaar voor de tweede maal gepubliceerd, waarmee het wil inspireren en motiveren. Extra aandacht is er deze keer voor het lokale perspectief en de rol van lokale gemeenschappen. Rapporteren ín en rapporteren óver lokale ecosystemen. Dit deel is geschreven in opdracht van en met input van onze partner Amsterdam Impact.

