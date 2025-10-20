NRK Recycling, NRK PVT Kunststofverwerkers en NRK Verpakkingen publiceren gezamenlijk de studie “Klimaatimpact van circulaire plastics” uitgevoerd door CE Delft. Dit rapport biedt een helder overzicht van de klimaatimpact van verschillende kunststofproductieroutes: mechanische recycling, chemische recycling en biobased plastics.

De studie laat zien dat mechanisch gerecycled kunststof over het algemeen de laagste klimaatimpact heeft. Dat bevestigt het belang van hoogwaardige inzameling en sortering dat hiervoor nodig is en van het verder ontwikkelen van mechanische recyclingtechnologieën. Tegelijkertijd benadrukt het rapport dat chemische recycling en biobased plastics ook een cruciale rol spelen in een toekomstbestendige kunststofketen.

“We zijn blij dat mechanische recycling er goed uitkomt, maar dit rapport is geen strijd tussen technologieën,” zegt Matthijs Veerman, co-voorzitter NRK Recycling. “Het doel was om inzicht te krijgen in de klimaatimpact van circulaire plastics. We zien een industrie voor ons waarin alle drie de vormen nodig zijn.”

Recyclaat waar mogelijk is het uitgangspunt

Door kunststofafval opnieuw in te zetten, vermijden we het gebruik van fossiele grondstoffen en voorkomen we verbranding. Mechanische recycling verdient daarbij de voorkeur vanwege de lage klimaatimpact. Tegelijkertijd is het bekend dat niet alle kunststofproducten volledig uit mechanisch recyclaat kunnen worden vervaardigd. In dergelijke gevallen kan chemisch recyclaat uitkomst bieden, hoewel de technologieën nog in ontwikkeling zijn en de klimaatimpact per technologie en afvalstroom kan verschillen.

Biobased plastics een alternatief

Biobased plastics vormen een alternatief wanneer de inzet van recyclaat niet mogelijk is. Een deel van de biobased plastics kan nu na gebruik ook al gerecycled worden. Voor een deel moet die recycling nog worden opgezet en een deel van de biobased plastics kan na gebruik het best gecomposteerd worden.

Samenwerking groot deel kunststofketen

De studie is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen NRK Recycling, NRK PVT Kunststofverwerkers en NRK Verpakkingen. Samen vertegenwoordigen zij een groot deel van de kunststofketen: van verwerking en toepassing tot nieuwe grondstof. De drie brancheverenigingen zijn trots op deze samenwerking: samenwerken aan een circulaire en klimaatvriendelijke kunststofindustrie wordt met de dag belangrijker.