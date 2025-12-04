De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Circulair Materialenplan (CMP) vastgesteld. Het CMP treedt in werking op 30 december 2025 en vervangt dan het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).

Wat is het nieuwe CMP?

In 2050 wil Nederland circulair zijn. In een circulaire economie gaan we zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Door zuiniger gebruik, meer hergebruik en recycling doen we langer met wat we hebben en worden we minder afhankelijk van andere landen. Hierdoor blijven grondstoffen beschikbaar en betaalbaar voor onze bedrijven. En we dragen zo bij aan het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling. Het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) beschrijft op welke manieren de Rijksoverheid wil bijdragen aan deze doelen en welke instrumenten hierbij worden ingezet. Het Circulair Materialenplan (CMP) is een belangrijk instrument om een circulaire economie te bereiken.

Het CMP ondersteunt de transitie naar een circulaire economie via kennis en kaders voor overheden en bedrijven voor het gebruik van grondstoffen, het omgaan met afval en het verlenen van vergunningen. Het helpt bedrijven bij het maken van meer circulaire keuzes in hun bedrijfsvoering. En bevoegde gezagen houden rekening met het CMP bij het nemen van besluiten, het toezicht daarop en de handhaving ervan. Dit alles doet het CMP op een praktische, informatieve én stimulerende manier. Zo is het CMP de brug tussen het beleid en de uitvoeringspraktijk.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 30 december 2025 moeten overheden rekening houden met het CMP bij hun besluiten zoals omgevingsvergunningen en het omgevingsplan. Voor bedrijven kan het betekenen dat vergunningen worden aangepast door het bevoegd gezag.

