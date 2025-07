Gemeenten staan de komende jaren voor grote uitdagingen: betaalbaar wonen, beheersbare lasten, economische veerkracht en verantwoord ruimtegebruik. Lokale partijen schrijven nu hun verkiezingsprogramma’s voor 2026. Daarom deelt de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie (NVCE) 9 concrete en haalbare voorstellen die bijdragen aan een lokale circulaire economie. Die draait om slim omgaan met wat er al is. Het gaat over waarde behouden, verspilling voorkomen én lokaal rendement realiseren, economisch én maatschappelijk.

Over het document

In het document staan themaʼs waarbij het toepassen van circulaire principes uw gemeente helpt in haar kerntaken en het onafhankelijk worden van (buitenlandse) grondstoffen ketens. “Achteraan staan teksten die u – bij wijze van spreken – zo in uw verkiezingsprogramma kunt opnemen.”

Dit is een initiatief vanuit de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie (NVCE). Gelanceerd tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie in maart. Een van de eerste initiatieven van de NVCE is het maken van input voor verkiezingsprogramma’s voor gemeenten in samenwerking met MVO Nederland, Gideon Tribe, Circulaw, Ecolaw, Circulair Friesland en BlueCity.