CBS in 2de Nederlandse meting: “Bedrijfsleven goed op weg met SDG’s maar op gebied van milieu, klimaat en energie en gender extra inzet nodig”

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de 2de SDG voortgangsrapportage gepubliceerd: hoe staat het met de implementatie van de Sustainable Development Goals in Nederland.

Met het uitkomen van de tweede SDG-meting van het CBS en rapporten van andere instellingen zoals de OESO, Eurostat en SDSN/Bertelsmann ontstaat een beeld hoe Nederland ervoor staat. Het CBS schetst een globaal beeld van de positie van Nederland in de Europese Unie. Nederland staat op een hoge plaats in de rangorde op een aantal terreinen, zoals het bruto binnenlandse product per persoon, het vertrouwen in instituties en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Andere terreinen bieden voor Nederland een uitdaging, zoals het verhogen van het aandeel duurzame energie en het aantal vrouwen in managementfuncties. Het CBS richt zich voor de meting geheel op de door de VN vastgestelde indicatoren. Deze zijn niet altijd van toepassing of toepasbaar op de Nederlandse situatie.

Het CBS heeft het afgelopen jaar 51 procent van de indicatoren kunnen toetsen, ten opzichte van 37 procent vorig jaar. Niet alle data waren al beschikbaar voor 2017 en daarmee tonen sommige indicatoren de situatie in 2016. Het is belangrijk om het beeld voor Nederland zo compleet mogelijk te maken, uitgaande van de schatting dat een kwart van de indicatoren minder of geen relevantie heeft voor Nederland, vanwege de geografische eigenschappen van een land (bijvoorbeeld biodiversiteit in hooggebergte) of omdat ze omschreven zijn als mondiaal doel. Het is van belang nu deze kanttekening te plaatsen en de volgende keer na te gaan welke aanvulling mogelijk is. Er bestaat grote overlap tussen de CBS-publicaties over respectievelijk de SDGs en de Monitor Brede Welvaart. Het kabinet gaat samen met het CBS verkennen hoe de twee publicaties kunnen worden geïntegreerd, waarbij de wens van het kabinet is dat in 2019 te doen.

Van een deel van de 51 procent gedekte indicatoren heeft het CBS gegevens van de eerste en tweede meting naast elkaar kunnen zetten en op grond daarvan kunnen duiden of de richting van de verandering positief of negatief is. Deze gegevens illustreren dat de indicatoren in meerderheid een soms kleine maar gunstige ontwikkeling laten zien, vooral eerlijk werk en economische groei (SDG 8), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16). Bij armoede (SDG 1) en ongelijkheid (SDG 10) domineert het aantal indicatoren dat een negatieve ontwikkeling signaleert. Op basis van de CBS-meting is het echter lastig in te schatten welke bevolkingsgroepen achterblijven. Om dit te verbeteren is disaggregatie van data nodig.

Voortgang bij bedrijfsleven

Het onderdeel van de rapportage over het bedrijfsleven is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW), Midden- en Kleinbedrijf Nederland (MKB-Nederland) en Global Compact Netwerk Nederland. Er zijn 5 opvallende punten:

Volop SDG activiteiten in het hele land

We constateren ten eerste een enorm aantal activiteiten rondom de SDGs. Onder meer het versterken van de kennis over de SDGs, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche en bij accountants. Ook zijn er veel bijeenkomsten voor ondernemers en stakeholders. Steeds vaker vertaling SDGs naar eigen bedrijfsstrategie & impact

Een tweede opvallend punt is dat grotere bedrijven steeds vaker de SDGs vertalen naar hun eigen bedrijfsstrategie en er in hun jaarverslag aandacht aan besteden. Vaak ook door concrete key performance indicators te formuleren zodat een beeld ontstaat van de impact. Ontwikkeling van instrumenten over het ‘hoe’ van de implementatie

Ten derde is helder dat met samenwerking vanuit verschillende sectoren én met een mondiale integrale benadering van de SDGs iedereen geholpen is. Het stroomlijnen van manieren om de SDGs te implementeren en de impact te communiceren vanuit een internationaal speelveld is behulpzaam. Steeds meer studies, instrumenten en gidsen verschijnen over het ‘hoe’ van het implementeren. Innovaties en doorbraken nodig voor behalen SDGs in 2030

Om de SDGs tijdig te realiseren, zijn doorbraakprojecten en innovaties nodig. En die zijn er veelvuldig. Nodig ook, want met meer van hetzelfde worden de werelduitdagingen niet opgelost. Daarom zijn onderzoek, innovatie, experimenten, doorbraakprojecten en de topsectorenaanpak van enorme waarde. Juist Nederland heeft daarvoor veel in huis. Samenwerking en partnerschappen onmisbaar (SDG 17)

Ten vijfde valt de veelkleurigheid aan partnerschappen op. Deze bieden mogelijkheden oplossingen op te schalen en kennis van meerdere partijen daarvoor te benutten. Wat alleen niet lukt, kan samen wel. Onder meer 8 multinationale ondernemingen die samenwerken in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) laten baanbrekend werk zien zowel als het gaat om het internaliseren van de SDGs in de bedrijfsstrategie als ook inzake partnerschappen. Het SDG Charter bevordert in Nederland het aangaan van partnerschappen maar ook de IMVO-convenanten zijn hierbij van belang.

Vooral als het gaat om de doelen die raken aan milieu, klimaat en energie en gender is extra inzet nodig blijkt uit de CBS-meting.