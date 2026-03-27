Op 26 februari jl. vond in het Telders Auditorium van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden de boekpresentatie plaats van het boek Corporate Sustainability. Tijdens de boekpresentatie spraken auteurs Tineke Lambooy, Bas Rombouts en Marit Bosselaar over hun bijdragen. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Marlies Nijemeisland, Coördinator duurzaamheid van de Universiteit Leiden.

Corporate Sustainability biedt praktische inzichten in juridische duurzaamheid voor professionals.

Het boek behandelt, waarom duurzaamheid geen keuze maar een juridische noodzaak is bij bedrijven en biedt diepgaande kaders voor juridische praktijk en strategie. In deze uitgebreide publicatie analyseren experts de juridische aspecten van duurzaamheid binnen private ondernemingen, van milieu- en sociale verplichtingen tot governance en aansprakelijkheid. Het unieke naslagwerk is onderverdeeld in de onderdelen Environment, Social en Governance, behandelt actuele onderwerpen als het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese Taxonomieverordening, mensenrechten, de CSRD/CSDDD-regelgeving en aansprakelijkheid bij duurzaam schadeherstel.

Het boek vormt een juridisch kompas voor duurzaamheid in het bedrijfsleven en is bedoeld voor juristen, advocaten, compliance officers, bedrijfsadviseurs en ondernemers die duurzaamheid niet alleen willen begrijpen, maar ook juridisch willen verankeren in strategie en besluitvorming. Door de combinatie van praktische toepasbaarheid en wetenschappelijke diepgang is het een waardevolle gids voor de dagelijkse praktijk én toekomstgerichte duurzaamheid.

