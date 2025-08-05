Een groot deel van de klimaatvoetafdruk van Into The Great Wide Open – en de meeste andere festivals – zit niet op het festival zelf, maar in de reis ernaartoe. Bijna de helft van de uitstoot komt van bezoekersvervoer, vooral van fossiel aangedreven auto’s. In 2024 reden 51% van de bezoekers samen zo’n 1,3 miljoen fossiele kilometers. Dat is zonde, want de alternatieven zijn er, én ze zijn leuker.

Om klimaatpositief te worden, begint de verandering al bij vertrek. Daarom roepen Into The Great Wide Open en Lab Vlieland bezoekers op om gebruik te maken van het Goede Reis-programma: makkelijk, comfortabel en slim geregeld.

FIP: Fossielvrij Important Person

Nieuw dit jaar: het FIP-programma. Geen ticket dat je koopt, maar iets wat je verdient. Wie fossielvrij naar Harlingen reist, krijgt op het eiland de status van FIP: Fossielvrij Important Person. Dat betekent een extra warm welkom en kleine onverwachte voordelen op het festival, omdat deze bezoekers laten zien dat het wél kan.

Extreem Goede Reisopties

Om fossielvrij reizen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, biedt Into The Great Wide Open een breed palet aan opties: trein, fossielvrije festivalbus, elektrische taxi, deelauto of zelfs een zeilboot. Reizen met je eigen elektrische voertuig kan natuurlijk ook. Reizigers met de Arriva festivalbus maken bovendien kans op een FIP-upgrade van hun kampeerplek, in samenwerking met Weltevree.

Bagageservice

Om het nog comfortabeler te maken, kunnen bezoekers hun bagage dit jaar laten ophalen via Bagbooking. Die tas staat bij aankomst op de camping klaar en wordt na afloop weer teruggestuurd. Zo reis je licht, wel zo makkelijk.

Goede Reis-toeslag

Bij elk ticket zit dit jaar opnieuw de Goede Reis-toeslag van 15 euro inbegrepen. Wie duurzaam reist, kan dit bedrag terugvragen. Reist de bezoeker niet fossielvrij of besluit de FIP bezoeker de toeslag te laten staan? Dan gaat het automatisch naar het Transitiefonds.

Transitiefonds

Into The Great Wide Open streeft naar een circulair en klimaatpositief festival. Om dat versneld mogelijk te maken én transparant te houden, is vorig jaar het Transitiefonds opgericht. Daarmee wordt:

De restuitstoot (zoals fossiele autokilometers) én de historische uitstoot van het festival gecompenseerd via natuurlijke koolstofopslag (i.s.m. Scature, ONCRA en FestivalForest)

Geïnvesteerd in transitieprojecten zoals emissievrije energie, fossielvrije bussen en het FIP-programma

Voorbeeld voor de sector

Fossielvrij reizen is geen randzaak, maar een wezenlijk onderdeel van de festivalervaring. De reis hoort erbij. Door het makkelijk én aantrekkelijk te maken om duurzaam te reizen, wil Into The Great Wide Open het goede voorbeeld geven – en samen met het publiek bouwen aan een duurzamere toekomst. Daan Stigter, duurzaamheidsmanager bij Lab Vlieland: “Het is super uniek dat we dit jaar zoveel opties bieden die echt leuker en makkelijker zijn dan stilstaan op de Afsluitdijk. Als je dan nog voor de fossiele auto kiest, heb je wat mij betreft de boot gemist.”

Foto’s: Marleen Annema