Moeten we alles nog willen bezitten? Met die vraag in het achterhoofd presenteert kantoormeubelverhuurder Alvero vandaag haar eerste duurzaamheidsverslag. Het verslag laat zien hoe verhuren zich heeft ontwikkeld van een praktisch businessmodel tot een duurzame strategische peiler.

Eigen invulling van ESG

Het duurzaamheidsverslag is getiteld ‘Maak gebruik van wat er is’, een thema dat aansluit bij Alvero’s missie om de werkomgeving grotendeels in te richten met bestaande meubels en uiteindelijk zelfs circulair te maken. Met een focus op meubels, mensen en de keten geeft Alvero een eigen invulling aan haar ESG beleid.

Over het verslag

Alvero beheert een van de grootste voorraden kantoormeubels, die wordt gebruikt door bedrijven, scholen, evenementen en andere organisaties. Meubilair blijft langer in gebruik en verhuist van de ene werkomgeving naar de andere, waarmee overproductie en verspilling worden teruggedrongen. Daarnaast laat het verslag zien hoe Alvero op sociaal gebied investeert in mensen in en om het bedrijf: collega’s, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met ambitie krijgen kansen om te groeien. Governance wordt ingevuld door intensief samen te werken in de keten. Alvero werkt met klanten en partners aan circulaire oplossingen voor de werkomgeving, van materiaalkeuze tot logistiek.

Openheid geven

Alleen structureel duurzaam beleid leidt tot blijvende impact. Daarom kiest Alvero voor duidelijke doelen, concrete KPI’s en transparantie in de voortgang.

Operations Director Ardaan Spruijt: “Waarom zou je als bedrijf wachten met rapporteren tot wetten en regels dat verplicht stellen of blijven afwachten wat anderen doen? Wij kiezen juist om voor de muziek uit te lopen en onze duurzame bedrijfsstrategie te delen met al onze stakeholders. Zoals we dat in 2024 ook al deden met onze CO2-rapportage.”

Een uitnodiging aan

Spruijt: “We willen laten zien waar we staan en waar we naartoe werken. Zie dit verslag als ook een uitnodiging aan de keten: we hopen partners, klanten en leveranciers te inspireren om samen te innoveren, te verbeteren en duurzaam te handelen. Zo maken we samen de grootste impact.”

Over Alvero

Kantoormeubelverhuurder Alvero houdt zich al bijna 40 jaar bezig met de werkomgeving. Met maatwerkoplossingen, tijdelijke werkplekken en digitale innovaties ondersteunt Alvero organisaties bij het vormgeven en beheren van werkplekken.

Het volledige duurzaamheidsverslag 2024 is hier te lezen.