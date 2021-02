7UP vervangt na 92 jaar de iconische groene fles voor een transparante versie﻿

Vrumona, bottelaar van 7UP in Nederland, vervangt met ingang van half februari de iconische groene fles van 7UP van glas en PET voor een transparante fles van ongekleurd PET. De flessen van 7UP zijn sinds de introductie in 1929 altijd groen geweest en daar komt nu voor het eerst sinds 92 jaar wereldwijd verandering in. Met de transparante fles introduceert 7UP ook een nieuwe toepasselijke pay-off: “Clearly 7UP”!

Duurzaamheidsmanager Martine Kruiswijk van Vrumona: “Het invoeren van de transparante fles is een mooie en belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Het ondersteunt het “bottle to bottle”-principe van Vrumona waarbij elke PET-fles steeds weer opnieuw een PET-fles wordt. De stap van groene naar transparante flessen is ook voor onze partner en merkeigenaar PepsiCo een belangrijke ontwikkeling. Een transparante fles kan gemakkelijker deelnemen aan het recycling systeem waarin gerecycleerd PET (rPET) weer in nieuwe flessen wordt ingezet. Dit draagt bij aan het doel van PepsiCo om uiteindelijk 100% van alle verpakkingen te recyclen.”

Uit onderzoek door Vrumona blijkt bovendien dat een heldere ongekleurde PET-fles beter aansluit bij de wens van consumenten naar meer transparantie over de ingrediënten en samenstelling van een product. Zo geeft 1 op de 4 consumenten aan dat de transparante fles bijdraagt aan een betere smaakperceptie en aankoopintentie. En zelfs 40% van de consumenten geeft aan dat zij een transparante fles ook eerder zouden recyclen.

Het Afvalfonds Verpakkingen vindt het een mooi voorbeeld van hoe bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen in de verpakkingsketen. “Met het overstappen van groen naar transparant plastic wordt de recycling van deze PET-flessen makkelijker. Bovendien komt met het vergroten van het totale aanbod van gebruikt transparant plastic met 400 ton PET een volledig circulaire stroom voor PET-flessen in Nederland steeds dichterbij”, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.