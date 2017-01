Loading Map.... Amstel Hotel en DeLaMar Theater

Professor Tulpplein 1 - Amsterdam

Evenementen Professor Tulpplein 1 - Amsterdam 52.35999710000001 4.905174799999941

Datum/Tijd

Date(s) - 23/03/2017

Hele dag

Locatie

Amstel Hotel en DeLaMar Theater

Succesvolle bedrijven doen iets wat anderen niet doen. Ze koppelen hun DNA aan een megatrend en haken in op latente behoeften van hun doelgroepen. Wil jij dat je bedrijf blijft groeien, zodat het over 10 jaar nog steeds bestaansrecht heeft? Kom op 23 maart naar het meest grensverleggende evenement van 2017 in het Amstel Hotel en DeLaMar Theater. Deze dag staat geheel in het teken van innovatie door disruptief denken.

Eén van de meest gewaardeerde managementstrategen ter wereld, Michael Porter, geeft aan dat toekomstige bedrijven alleen nog maar winst zullen maken als ze hun groei koppelen aan het oplossen van een maatschappelijk of wereldprobleem. Bedrijven van de toekomst brengen vernieuwing, zijn in staat hun DNA te koppelen aan latente behoeften van doelgroepen, lossen een relevant maatschappelijk probleem op en zijn daarom van grote betekenis voor de samenleving.

Doe mee met het innovatiespel in het Amstel Hotel en ga met een vernieuwend concept voor je bedrijf naar huis. ’s Werelds 100 beste denkers zoals Edward de Bono, Oliviero Toscani, Daan Roosegaarde, Erwin Olaf, Alexander Klöpping en Thomas Rau gaan je daarbij helpen. Of laat je inspireren door keynotes van vooraanstaande innovators in het DeLaMar Theater. Hier leer je hoe je een innovatief concept kunt ontwikkelen en je hersenen kunt trainen in disruptief denken.

Wil jij met hulp van de meest succesvolle denkers en sprekers zelf een innovatief en grensverleggend concept ontwikkelen, waarmee je tegelijkertijd een maatschappelijk of wereldprobleem oplost? Schrijf je dan snel in voor dit evenement via www.heteivancolumbus.net