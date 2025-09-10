Mobiliteit is een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot in Nederland. Voor veel bedrijven ligt hier de kans om hun voetafdruk te verkleinen. Die noodzaak groeit, nu gemeenten vanaf 2025 steeds meer zero-emissiezones invoeren en richting 2030 vervuilend vervoer in binnensteden helemaal wordt geweerd. Ook binnen de installatiebranche wordt hard gewerkt aan de omslag. Hoppenbrouwers timmert daar stevig aan de weg: inmiddels rijdt meer dan de helft van de 1.320 bedrijfswagens elektrisch.

Van grootste vervuiler naar grootste kans

Voor veel organisaties is het wagenpark de grootste bron van directe uitstoot, en bij Hoppenbrouwers is dat niet anders. Het verduurzamen van de vloot lag daarom voor de hand. “Door onze mobiliteit te elektrificeren maken we de meeste impact in het terugdringen van onze eigen CO2-uitstoot”, vertelt programmamanager duurzaam ondernemen bij Hoppenbrouwers, Wouter Hendrickx. “Sinds onze eerste elektrische bus in 2021 is de overstap in een stroomversnelling gekomen.”

Wat klanten en steden verwachten

De keuzes om het wagenpark versneld te verduurzamen hangen niet alleen samen met de interne uitstoot. Gemeenten voeren steeds vaker zero-emissiezones in en klanten verwachten dat leveranciers duurzaam en toekomstbestendig werken. Daarmee wordt elektrificatie ook een kwestie van betrouwbaarheid richting de buitenwereld. CEO Henny de Haas: “Elektrificatie is voor ons een manier om betrouwbaarheid te garanderen. Klanten moeten erop kunnen rekenen dat we hen ook morgen, en in binnensteden met strengere regels, gewoon kunnen bereiken.”

Geen rem door netcongestie

De overstap naar elektrisch vraagt niet alleen om nieuwe voertuigen, maar ook om voldoende laadcapaciteit. In veel regio’s speelt tegelijkertijd de uitdaging van netcongestie: het stroomnet kan de vraag niet altijd aan, waardoor bedrijven hun plannen uitstellen. Hoppenbrouwers kiest ervoor om dit niet als barrière te zien maar als een vraagstuk dat met techniek kan worden opgelost. Hendrickx: “Met eigen opwek, energieopslag en slim laden, laden we onze voertuigen op de momenten dat meer dan genoeg stroom beschikbaar is. Zo blijft elektrificatie haalbaar en dragen we tegelijk bij aan een stabieler energiesysteem.”

Op weg naar 2030

De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat de overstap haalbaar is en vormen de basis voor de volgende stap. Omdat alle 1.320 voertuigen in eigen beheer en eigendom zijn, kan Hoppenbrouwers de overgang volledig zelf sturen. De Haas: “Elektrificatie van ons wagenpark is

noodzakelijk en uitvoerbaar. Het is onze route richting volledig CO2-vrij rijden in 2030 en tegelijk een bijdrage aan schonere mobiliteit binnen de installatiebranche.”