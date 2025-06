In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam eindigt op 30 juni de landelijke waarschuwingsperiode voor de zero-emissiezones die begin dit jaar van kracht zijn gegaan. Vanaf 1 juli riskeren bestuurders van vervuilende bestel- en vrachtauto’s een boete wanneer zij zonder geldige ontheffing deze zones betreden. De maatregel is bedoeld om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden structureel te verbeteren.

Onbeperkt toegang

De zero-emissiezones zijn uitsluitend van toepassing op bestel- en vrachtauto’s. Personenauto’s vallen buiten de regeling. Alleen voertuigen die volledig uitstootvrij zijn, zoals elektrische of waterstofvoertuigen, mogen onbeperkt toegang krijgen tot deze zones. Voor bestaande bedrijfswagens die nog niet emissievrij zijn, gelden overgangsregelingen die afhankelijk zijn van de zogeheten emissieklasse van het voertuig. Nieuw geregistreerde voertuigen die vanaf 1 januari 2025 op naam zijn gezet, moeten altijd volledig uitstootvrij zijn om toegang te krijgen.

Stedelijke milieudoelen behalen

De handhaving op de maatregel begint in juli. Boetes kunnen oplopen tot honderden euro’s per overtreding. Bestuurders van voertuigen die onder een overgangsregeling vallen of die recht hebben op een uitzonderingspositie, bijvoorbeeld vanwege een medische aanpassing of leveringsproblemen van nieuwe voertuigen, kunnen via gemeentelijke loketten of het RDW een ontheffing aanvragen. In sommige gevallen is ook het afsluiten van een specifieke verzekering voor de bedrijfsauto noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer het voertuig onder aangepaste voorwaarden in de zone mag blijven rijden.

De invoering van de zero-emissiezones is onderdeel van het landelijk klimaatakkoord en wordt in steeds meer steden toegepast. Voor ondernemers met een wagenpark of zelfstandigen met een bestelbus betekent dit dat zij moeten overstappen op schonere voertuigen of tijdig een ontheffing moeten regelen. Volgens de betrokken gemeenten is er voldoende tijd geweest om de overstap voor te bereiden, en is de maatregel cruciaal om stedelijke milieudoelen te behalen.