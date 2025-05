Royal Wagenborg en INEOS Energy hebben vandaag de eerste in Europa gebouwde offshore CO₂-tanker te water gelaten en gedoopt die CO₂-afvang en -opslag in heel Europa mogelijk maakt. De tewaterlating en doop van de ‘Carbon Destroyer 1’ markeert een belangrijke doorbraak voor Project Greensand en CO₂-afvang en -opslag in de EU. Lady Catherine Ratcliffe, als peettante van het schip, verrichtte de traditionele doopceremonie bij de tewaterlating van het schip op de scheepswerf Royal Niestern Sander in Nederland, als onderdeel van een nauwe samenwerking tussen Royal Wagenborg en INEOS Energy.

Maritieme innovatie ontmoet klimaatactie

Het onlangs te water gelaten schip, ontworpen voor het veilige en efficiënte transport van vloeibaar CO₂, zal een cruciale rol spelen in het Greensand-project in de Deense Noordzee, onder leiding van INEOS Energy. Dit baanbrekende schip – ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners in de energie- en scheepsbouwsector – is het eerste in zijn soort dat volledig in Europa is gebouwd en specifiek is afgestemd op offshore CCS-operaties.

bron www.duurzaam-ondernemen.nl

Egbert Vuursteen, CEO van Royal Wagenborg, zegt: “Deze lancering is een beslissend moment voor Wagenborg. Het combineert meer dan een eeuw maritieme ervaring met een toekomstgerichte visie op duurzaamheid. Als eerste in Europa gebouwde offshore CO₂-tanker plaatst dit schip ons – en onze partners – in de voorhoede van de energietransitie in Europa.”

Sir Jim Ratcliffe, voorzitter van INEOS, zegt: “De lancering van Carbon Destroyer 1 is een belangrijke volgende stap voor CO₂-afvang en -opslag in Europa. We tonen aan dat CO₂-opslag commercieel haalbaar is en een veel betere manier om Europa te decarboniseren zonder deïndustrialisatie.”

Het maritieme cluster in Noord-Nederland

Gebaseerd op het beproefde EasyMax-ontwerp, heeft het schip een laadvermogen van circa 5.000 ton vloeibaar CO₂ en voldoet het aan de hoogste normen voor veiligheid, brandstofefficiëntie en lage emissies. Het innovatieve ontwerp en de DP2-mogelijkheden zorgen ervoor dat het schip het hele jaar door betrouwbaar kan opereren onder verschillende offshore-omstandigheden, terwijl de kleinere ecologische voetafdruk Wagenborgs langetermijninzet voor groenere scheepvaartoplossingen ondersteunt. De baanbrekende CO2-tanker is een ander voorbeeld van het belang van het maritieme cluster hier in Noord-Nederland.

Mads Weng Gade, CEO van INEOS Energy Europe, zegt: “Koolstofvernietiger 1 zal afgevangen CO2 vanuit heel Europa transporteren en een virtuele pijplijn creëren tussen het afvangpunt en de permanente opslag diep onder de zeebodem van de Noordzee. De levering van de eerste speciale offshore CO2-tanker is een voorwaarde voor CCS op commerciële schaal op het hele continent.”

Edwin de Vries, Directeur Wagenborg Offshore, zegt: “Alle beschikbare kennis, het vakmanschap, de innovatie van de scheepswerf, alle leveranciers en partners – het kan concurreren met de allerbesten wereldwijd. We mogen trots zijn. En we moeten blijven investeren in dit maritieme ecosysteem. Want de uitdagingen die voor ons liggen – van energietransitie tot digitalisering – zullen nog meer samenwerking en creativiteit vereisen.”