Vreugdenhil Dairy Foods heeft maandag 23 juni het Duurzaamheidsverslag van 2024 gepubliceerd. In het verslag blikt het familiebedrijf – dat vorig jaar 70 jaar bestond – terug op de gezamenlijke inspanningen om de voedselketen toekomstbestendiger te maken.

Zo verdubbelde het aantal melkveehouders dat deelneemt aan het broeikasgasreductieprogramma Tomorrow’s Dairy in samenwerking met Nestlé, ontvangt inmiddels 96,9% van de melkveehouders een duurzaamheidspremie en is sinds 2015 de CO ₂ -uitstoot van de fabrieken met 20% gedaald. In 2024 plaatste het familiebedrijf 317 extra zonnepanelen op de carport bij het hoofdkantoor in Nijkerk.

Afstemmen op CSRD

Ook op het gebied van transparantie worden stappen gezet. Vreugdenhil Dairy Foods is gestart met het afstemmen van rapportages op de nieuwe CSRD-richtlijnen.

In het verslag is te lezen hoe Vreugdenhil Dairy Foods samen met melkveehouders, leveranciers, medewerkers en klanten investeert in kwaliteit, duurzaamheid en een toekomstbestendige voedselketen.

Download hier het verslag.