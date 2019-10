Vloerproducent Forbo Flooring bedenkt circulaire oplossing voor 25 miljoen m² afval-linoleum

Forbo Flooring heeft met Renoleum een oplossing bedacht voor de 25 miljoen vierkante meter afval-linoleum die wereldwijd jaarlijks de prullenbak of vuilverbrander ingaat. Daarmee kan linoleum, dat al CO2-neutraal geproduceerd wordt door Forbo, een volledig circulair product worden. Na een onderzoek van ruim een jaar heeft de vloerproducent, onder de voorlopige projectnaam Renoleum, twee (half-)producten ontwikkeld uit het post-consumer linoleum. Die vinden hopelijk snel hun weg naar de markt. De eerste contacten die Forbo legde met grote bedrijven als Ahrend, maar ook met kleinere partijen zijn meer dan bemoedigend. Een Nederlands bedrijf dat zitmeubels maakt, heeft inmiddels een testproductie gedraaid met een van de materialen.

Het eerste (half-)product/conceptproduct dat Forbo Flooring in samenwerking met designer Jaromir van Vliet van de Willem de Kooning Academie ontwikkelde, heet (vooralsnog) Multilin. Het gaat om een homogeen plaatmateriaal waaraan – indien gewenst – kleur en andere eigenschappen kunnen worden toegevoegd. Multilin is gemaakt van 97 procent gerecycled linoleum.

Het materiaal is geschikt voor massaproductie en zou bijvoorbeeld toegepast kunnen worden in de meubelindustrie. Het kan ook dienen als afwerking voor kasten en bureaus. Daarnaast kan het gebruikt worden als zelfstandig materiaal. Van Vliet ontwierp zelf een bloempot van Multilin. Forbo ziet Multilin ook toegepast worden in schoolmeubilair of als relatief goedkope loslegvloer voor evenementen en ondervloer. Het betrekkelijk dunne plaatmateriaal is ijzersterk en verandert bijvoorbeeld niet als het aan vocht wordt blootgesteld. In de circulaire toekomst die modulair en demontabel is, lijkt er zeker plaats voor Multilin.

Het egale, er strak uitziende plaatmateriaal wordt gemaakt van afval-linoleum dat maximaal 15 jaar oud is. Is het linoleum ouder (15 tot 30 jaar), stugger en breekbaarder, dan hebben Forbo en Van Vliet een tweede toepassing bedacht. Dat product heet Linoleum Particle Board (LPB). Hierbij gaat het om een dikker materiaal dat gemaakt is van 100 procent gerecycled linoleum met bijvoorbeeld ook het jute – dat normaal dient als rug van een linoleumvloer – erin verwerkt. In tegenstelling tot het productieproces van Multilin (waarbij het post-consumer linoleum schoongemaakt en op een ingewikkelde manier gescheiden moet worden van onder andere de backing en vervuiling) is het productieproces van LPB relatief eenvoudig en goedkoop. Het materiaal is wel minder sterk en flexibel dan Multilin en behoeft bijvoorbeeld een dunne houten rug als het gebruikt wordt om een constructie mee te bouwen. Linoleum Particle Board kan bijvoorbeeld toegepast worden als zitje van een stoel of dienen als tafel- of keukenblad. LPB heeft een fraai industrieel uiterlijk.

Forbo gaat beide concepten/half-producten, die na gebruik opnieuw gerecycled kunnen worden, nog verder testen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken wat je nog aan Multilin zou kunnen toevoegen om de eigenschappen te beïnvloeden of verbeteren. Daarnaast bestudeert Forbo hoe het productieproces verder zou kunnen worden verfijnd en worden de technische specificaties nader uitgezocht.

Tegelijkertijd hoopt de vloerproducent nog meer bedrijven te interesseren voor deze natuurlijke (half-)producten, zodat die er zelf mooie en andere toepassingen voor kunnen bedenken. Forbo wil op termijn ook graag een deal sluiten met een of meerdere grote partij(en) om Multilin in bulk te gaan (laten) produceren. Bovendien zoekt Forbo op internationale schaal naar andere bedrijven om de duurzame cirkel van linoleum verder mee te sluiten zoals slopers, afvalverwerkers en grondstofproducenten. Zo ontstaat een zogenaamde ‘Community of Practice’, de gemeenschap die nodig is voor de circulaire economie.

Sinds dit jaar produceert Forbo haar totale portfolio aan linoleumproducten al CO2-neutraal. Deze unieke milieuprestatie kon geleverd worden doordat de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten tijdens de productie meer dan volledig wordt gecompenseerd door de CO2 die wordt geabsorbeerd door de natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen (gewassen als lijnzaad, hout en jute) gedurende hun leven. Forbo bespaarde tevens energie en werkt alleen met groene elektriciteit. Zo levert elke geproduceerde vierkante meter linoleum op dit moment een negatieve CO2-bijdrage op van -4 gram CO2-uitstoot.

Het inzetten op CO2-neutraal geproduceerd en het Renoleum-project zijn maar een paar voorbeelden van hoe Forbo Flooring haar productie, diensten en bedrijfsvoering steeds verder aan het verduurzamen is. Hierbij speelt circulariteit een hoofdrol. Zo wil de vloerproducent het Klimaatakkoord van Parijs een flinke stap voorblijven en uiteindelijk toe naar 100 procent gezonde gebouwen. Voor veel meer info over Forbo’s duurzame koers zie www.forbo-flooring.nl/duurzaamheid.