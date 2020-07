Verplaatsing Nationaal Sustainability Congres naar 1 april 2021

De speciale 20ste jubileumeditie van het Nationaal Sustainability Congres stond gepland voor dinsdag 17 november in Gooiland te Hilversum. In het kader van de kwaliteit en veiligheid heeft de organisatie (Sustainalize en CKC Seminars) besloten het Nationaal Sustainability Congres te verplaatsen. In samenwerking met de partners, sprekers en locatie is een nieuwe datum vastgelegd: donderdag 1 april 2021 in Gooiland te Hilversum

Zorgeloze inschrijving en deelname



We volgen de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid en gespecialiseerde instanties zoals het RIVM. In samenwerking met de locatie nemen we extra maatregelen op gebied van schoonmaak, aanwezigheid van handgel, te volgen looproutes, entree via meerdere ingangen etc. We hanteren een aangepaste capaciteit voor de zalen op basis van 1,5 meter afstand.

U kunt zich zorgeloos inschrijven voor en deelnemen aan onze congressen. Mocht u verhindert zijn of toch ziekteverschijnselen vertonen, kunt u uiteraard kosteloos een collega in uw plaats laten gaan. Wij vragen u in dit geval contact met ons op te nemen. Meer informatie over ons beleid rondom het COVID-19 virus vindt u hier.

Meld je aan voor 20 december a.s. en ontvang € 100,- vroegboekkorting.